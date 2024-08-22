Ситуационные и кризисные центры открылись в казахстанских вузах

Там студенты рассматривают варианты решения жилищных вопросов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО
По информации министерства, любой студент может обратиться в ситуационный центр университета, в котором он учится. Там ему предоставляется информация о том, сколько мест в общежитии университета, а в случае отсутствия возможности заселения, можно узнать, с каким частным жильем для студентов у вуза есть договор.
«Ситуационный центр работает по всей республике. Также при каждом университете открыты кризисные центры. Они являются местами, где студенты могут расположиться, пока не найдут место рядом с университетом. В городах Астана, Алматы, где наблюдается наибольший дефицит общежитий, также открыты кризисные центры», – сказала заместитель председателя комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Акерке Абылайхан на пресс-конференции в СЦК.