Ситуационные и кризисные центры открылись в казахстанских вузах

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По информации министерства, любой студент может обратиться в ситуационный центр университета, в котором он учится. Там ему предоставляется информация о том, сколько мест в общежитии университета, а в случае отсутствия возможности заселения, можно узнать, с каким частным жильем для студентов у вуза есть договор.