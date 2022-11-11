Фото: Kazpravda.kz
COVID

Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 ноября

Обнародованы данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 11 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 50 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 5 – с коронавирусной пневмонией.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 395 221 заболевших КВИ, 90 237 – коронавирусной пневмонией.

На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 759 человек (605+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находится – 72 пациент, на амбулаторном уровне – 687 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Популярное

Все
Житель Талгара Куаныш Мухамеджанов изготавливает из вторсырья необычные арт-скульптуры и открыл в родном городе музей
За кулисами театра - как создается музыка?
В Павлодаре потеряли документацию на внутриквартальные сети нового жилого микрорайона
Грамотный билборд с рекламным текстом на государственном языке – большая редкость в Алматы
Достижения Ботая не померкли
Испанки слишком опытны
Важно понимать друг друга
​​​​​​​Разные культуры под одним шаныраком
Разобрались с Черногорией
Погружение в эпоху
​​​​​​​Стрела улетает в небо
Место встреч и разлук
​​​​​​​Лидер прежний
​​​​​​​Четверо в финале
​​​​​​​Поезд жизни
Слово сближает
​​​​​​​Стандарты – это важно
​​​​​​​Будущее определяет настоящее
​​​​​​​Искусство по-научному
​​​​​​​Стать ближе
Новый праздник появился в Казахстане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Полное лунное затмение ожидается 8 ноября
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 ноября
Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 ноября
COVID
Человек скончался от COVID-19 в Казахстане
Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 ноября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]