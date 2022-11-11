Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 ноября

Обнародованы данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 11 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 50 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 5 – с коронавирусной пневмонией.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 395 221 заболевших КВИ, 90 237 – коронавирусной пневмонией.

На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 759 человек (605+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находится – 72 пациент, на амбулаторном уровне – 687 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.