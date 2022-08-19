Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 19 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 951 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 163
– город Алматы – 80
– город Шымкент – 9
– Акмолинская область – 79
– Актюбинская область – 23
– Алматинская область – 18
– Жетысуская область – 22
– Атырауская область – 37
– Восточно-Казахстанская область – 18
– Абайская область – 11
– Жамбылская область – 16
– Западно-Казахстанская область – 93
– Карагандинская область – 118
– Улытауская область – 19
– Костанайская область – 79
– Кызылординская область – 22
– Мангистауская область – 31
– Павлодарская область – 62
– Северо-Казахстанская область – 44
– Туркестанская область – 7
Всего в стране выявлены 1 381 911 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 338 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 347 027.
На 19 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 514 человек (–21 209+ и 305 КВИ-), из них в стационарах находятся 918 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 596 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 августа
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.