Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 19 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 951 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 163

– город Алматы – 80

– город Шымкент – 9

– Акмолинская область – 79

– Актюбинская область – 23

– Алматинская область – 18

– Жетысуская область – 22

– Атырауская область – 37

– Восточно-Казахстанская область – 18

– Абайская область – 11

– Жамбылская область – 16

– Западно-Казахстанская область – 93

– Карагандинская область – 118

– Улытауская область – 19

– Костанайская область – 79

– Кызылординская область – 22

– Мангистауская область – 31

– Павлодарская область – 62

– Северо-Казахстанская область – 44

– Туркестанская область – 7

Всего в стране выявлены 1 381 911 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 338 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 347 027.

На 19 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 514 человек (–21 209+ и 305 КВИ-), из них в стационарах находятся 918 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 596 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 августа

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская,  Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская,  Жамбылская, Жетысуская,  Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

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