Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 19 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 51 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в городе Нур-Султан – 5,

- в городе Алматы – 20,

- в городе Шымкент – 2,

- в Акмолинской области – 3,

- в Актюбинской области – 0,

- в Алматинской области – 1,

- в Атырауской области – 0,

- в Восточно-Казахстанской области – 4,

- в Жамбылской области – 2,

- в Западно-Казахстанской области – 0,

- в Карагандинской области – 3,

- в Костанайской области – 2,

- в Кызылординской области – 1,

- в Мангистауской области – 1,

- в Павлодарской области – 1,

- в Северо-Казахстанской области – 6,

- в Туркестанской области – 0.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 304 818 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 864 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 284 696.

От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончался 1 человек.

На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 7 550 человек (6 468 КВИ+ и 1 082 КВИ-), из них в стационарах находятся 650 пациентов, на амбулаторном уровне – 6 900 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 52 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 20 пациентов, на аппарате ИВЛ – 13 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 марта.

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне нет регионов.

В «зеленой» зоне: все регионы страны.