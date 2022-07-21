Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 21 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 257 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 642
– город Алматы – 650
– город Шымкент – 145
– Акмолинская область – 38
– Актюбинская область – 30
– Алматинская область – 82
– Жетысуская область – 78
– Атырауская область – 44
– Восточно-Казахстанская область – 22
– Абайская область – 15
– Жамбылская область – 86
– Западно-Казахстанская область – 39
– Карагандинская область – 188
– Улытауская область – 24
– Костанайская область – 29
– Кызылординская область – 69
– Мангистауская область – 19
– Павлодарская область – 19
– Северо-Казахстанская область – 16
– Туркестанская область – 22
Всего в стране выявлены 1 323 710 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 297 761.
На 21 июля лечение от КВИ продолжают получать 12 410 человек (–12 285+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 099 пациентов, на амбулаторном уровне – 11 311 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 23 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.