Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 21 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 257 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 642

– город Алматы – 650

– город Шымкент – 145

– Акмолинская область – 38

– Актюбинская область – 30

– Алматинская область – 82

– Жетысуская область – 78

– Атырауская область – 44

– Восточно-Казахстанская область – 22

– Абайская область – 15

– Жамбылская область – 86

– Западно-Казахстанская область – 39

– Карагандинская область – 188

– Улытауская область – 24

– Костанайская область – 29

– Кызылординская область – 69

– Мангистауская область – 19

– Павлодарская область – 19

– Северо-Казахстанская область – 16

– Туркестанская область – 22

Всего в стране выявлены 1 323 710 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 297 761.

На 21 июля лечение от КВИ продолжают получать 12 410 человек (–12 285+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 099 пациентов, на амбулаторном уровне – 11 311 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 23 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

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