Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 23 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 114 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Астане -16,

- в Алматы -15,

- в Шымкенте -1,

- в Акмолинской области - 17,

- в Актюбинской области - 3,

- в Алматинской области - 1,

- в Атырауской области - 2,

- в Восточно-Казахстанской области - 3,

- в Абайской области - 2,

- в Жамбылской области - 3,

- в Западно-Казахстанской области - 9,

- в Карагандинской области - 17,

- в Улытауской области - 7,

- в Костанайской области -13,

- в Павлодарской области - 2,

- в Северо-Казахстанской области - 3.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 392 999 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 465 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 372 996.

На 23 сентября лечение от КВИ продолжают получать 6 449 человек (6 313+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находятся 136 пациентов, на амбулаторном уровне – 6 313 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.