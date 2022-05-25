Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 2

– город Алматы – 4

– город Шымкент – 1

– Акмолинская область – 1

– Северо-Казахстанская область – 1

Всего в стране выявлены 1 305 710 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 3 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 960.

На 25 мая лечение от КВИ продолжают получать 133 человека (–89+ и 44 КВИ-), из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне – 84 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациентa, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.