Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 25 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 9 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 2
– город Алматы – 4
– город Шымкент – 1
– Акмолинская область – 1
– Северо-Казахстанская область – 1
Всего в стране выявлены 1 305 710 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 3 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 960.
На 25 мая лечение от КВИ продолжают получать 133 человека (–89+ и 44 КВИ-), из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне – 84 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациентa, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.