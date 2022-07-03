Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 3 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 188 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 42,

- в Алматы – 91,

- в Шымкенте – 13,

- в Акмолинской области – 6,

- в Алматинской области – 12,

- в Восточно-Казахстанской области – 1,

- в Жамбылской области – 8,

- в Западно-Казахстанской области – 1,

- в Карагандинской области – 11,

- в Костанайской области – 1,

- в Северо-Казахстанской области – 2.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 307 172 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 47 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 488.

На 3 июля лечение от КВИ продолжает получать 1 069 человек (1 021+ и 48 КВИ-), из них в стационарах находятся 147 пациентов, на амбулаторном уровне – 922 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.

 

 

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