Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 апреля
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 6 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 15 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 4,
- город Алматы - 6,
- Акмолинская область - 1,
- Алматинская область - 2,
- Восточно-Казахстанская область - 1,
- Костанайская область - 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 229 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 170 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 278.