Бензина хватит на 18 дней: о ситуации с поставками рассказали в Минэнерго

Общество
104
Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

О текущей ситуации с АИ-92 и АИ-95 рассказали в Министерстве энергетики РК, передает Кazpravda.kz. 

Фото: gov.kz

 В настоящее время Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ работают в режиме нормальной эксплуатации и вырабатывают автобензины АИ-92, АИ-95 и при наличии заявок - АИ-98, сообщается на сайте Минэнерго. 

«Совокупные запасы объемов на нефтебазах, в пути, НПЗ и импорта «премиального» автобензина АИ-95 достигают 36,5 тыс. тонн (12-дневная потребность страны) и «народного» автобензина АИ-92 - 257,1 тыс. тонн (18 дней). Отмечаем, что предельная цена автобензина АИ-92 не должна превышать 205 тенге/литр в связи с государственным регулированием цены. Цена на АИ-95 не регулируется государством, следовательно цены на «пистолете» АЗС могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке», - сообщает пресс-служба ведомства. 

Также Министерством энергетики РК даны разъяснения о возможности импорта крупным сетям АЗС (QazaqOil, Helios, Sinooil, Газпромнефть, Gasenergy), учитывая период отпусков и повышенного спроса на автобензин Аи-95+.

«Что касается Павлодарской области, то по крупным сетям АЗС (QazaqOil, Helios, Sinooil, ГазПром, GasEnergy) топливо в свободной реализации, местами могут быть ограничения, связанные с летним периодом отпусков и повышенным потреблением. На 28 июля 2023 года в Павлодарской области с учётом запасов на нефтебазах и в пути есть 0,8 тыс. тонн Аи-95, или на 8 суток, Аи-92 - 4,1 тыс. тонн, или на 9 суток».

Объёмы поставки автобензинов будут постепенно наращиваться с учётом запуска Павлодарского НПЗ после завершения планово-предупредительного ремонта.

#бензин #Минэнерго

Популярное

Все
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Житель Уральска выращивал коноплю у себя в квартире
Меры по обеспечению безопасности летнего отдыха детей обсудили в Правительстве
Двое водителей скончались на трассе в Костанайской области
В Жамбылской области задержана банда, грабившая поезда с удобрением
Бензина хватит на 18 дней: о ситуации с поставками рассказали в Минэнерго
За обеспечение студентов жильем персональную ответственность несут министры и акимы — Алихан Смаилов
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
В МЧС рассказали об обстановке в затопленной Алматинской области
Задержана женщина, которая связала рот и руки ребенку в Алматинской области
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
В Астане появится новый мост
Ураганный ветер перевернул автобус в Караганде: видео
Замакима Шымкента отправили в СИЗО на 2 месяца
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанские девушки стали лучшими по пулевой стрельбе  на чемпионате мира
Казахстанский боксер победил испанца с рекордным нокаутом
Жара в 40 градусов ожидается в некоторых регионах Казахстана
В Семее вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки
В казахстанской школе впервые ввели биометрическую систему доступа и оплаты
150 детишек, победивших онкологию и прошедших трансплантацию органов, приехали со всего Казахстана в Астану для участия во вторых республиканских Играх чемпионов
Подростка на скутере сбили в Талдыкоргане (видео)
Солдат-гвардеец спас тонущего спортсмена в Астане
Легковушка перевернулась в Жетысуской области: есть пострадавший (видео)
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции

Читайте также

Меры по обеспечению безопасности летнего отдыха детей обсуд…
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Мошенническую схему с "обналичиванием" кредитов выявили в В…
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский води…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]