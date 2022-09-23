Ситуацию на казахстанско-российской границе прокомментировал КНБ

На казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан. Об этом сообщили в Пограничной службе Комитета национальной безопасности РК, передает Kazpravda.kz.

По данным пограничников, имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На 4-х наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств.

Ситуация находится на особом контроле, отметили в ведомстве.

"Пограничной службой совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством", - проинформировали в Погранслужбе.

Пограничная служба КНБ в своей деятельности руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства РК, добавили в пресс-службе.