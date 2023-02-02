Ситуацию с задержкой фур с луком на границе разъяснили в Минсельхозе РК

Из Казахстана предотвратили вывоз 24 большегрузов с луком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

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28 января 2023 года в Казахстане введен трехмесячный запрет на вывоз с территории страны репчатого лука. Он связан с ажиотажным спросом на отечественный овощ со стороны третьих стран. В соответствии с приказом, территориальные инспекции приостановили оформление фитосанитарных сертификатов на экспорт.

«Однако после вступления в силу документа на таможенных пропускных пунктах границы с Российской Федерацией возникла ситуация с задержкой транспорта, перевозящего лук и имеющего фитосанитарные сертификаты, оформленные еще до 28 января 2023 года, соответственно, до вступления в силу приказа о запрете со стороны уполномоченных органов. Однако, согласно правилам, вывезти лук за пределы Казахстана водители большегрузов должны были до 28 января», – обратили внимание в Минсельхозе.

Вчера в пункт пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области приехал и.о. председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Каныш Алиев. Он разъяснил предпринимателям, что необходимо реализовать лук на внутреннем рынке, в чем должны посодействовать акиматы. Как отмечается в сообщении ведомства, предприниматели отреагировали положительно.

«В итоге 24 автомашины, груженные луком, вернулись в Туркестанскую область. Сейчас обстановка на пункте пропуска «Сырым» стабилизирована», – заключили в Минсельхозе РК.