Скандально известный завод в Кызылорде выпустил первую партию продукции

Ко Дню Республики запустили стекольный завод в Кызылорде, передает Кazpravda.kz.

Об этом в своем акаунте фейсбука сообщил бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

Завод прославился как дорогой и скандальный долгострой. Еще в 2006 году Казахская стекольная компания и британская Pilkington подписали соглашение о создании совместного предприятия Pilkington KZ. В 2007 торжественно был заложен первый кирпич в будущий фундамент предприятия. С тех пор прошло 15 лет.

25 октября 2022 года, аккурат ко Дню Республики, производство своего стекла стало реальностью для Казахстана.

Годовая мощность завода - 197,1 тысяч тонн продукции. Отметим, что в Приаралье огромные запасы сырья для производства стекольной продукции. Здесь имеются месторождения высококачественного кварцевого песка, доломита и известняка.