Скандального пассажира автобуса, душившего водителя, задержали в Петропавловске

В городе Петропавловске полиция проводит расследование в отношении пассажира автобуса, который напал на водителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Инцидент произошел 8 апреля около 19:30 на маршрутном автобусе №5 в Петропавловске. Видео активно распространяется в Сети.

Внимание – в видео присутствует ненормативная лексика!

Как выяснили в полиции, пассажир «М» пропустил свою остановку и, не заплатив за проезд, собирался выйти через центральную дверь.

Когда автобус остановился по улице Кизатова, взбешенный мужчина вступил в конфликт с водителем автобуса и другим пассажиром. Последний, к слову, пытался угомонить дебошира и вывести его из транспорта. Однако ему так же, как и водителю, досталось от разъяренного пассажира. На кадрах видно, как солидного возраста мужчина пинает парня.

А водителя автобуса скандалист и вовсе схватил за горло так, что шоферу стало плохо.

Позже очевидец рассказал одному из местных Instangram-пабликов подробности происшествия. По словам парня, мужчина, во-первых, поздно сориентировался по нужной остановке и начал собираться тогда, когда уже выходили последние пассажиры. Во-вторых, встал около центральной двери, не прося открыть ее, хотя видел, что все пассажиры выходят через переднюю дверь.

Полиция задержала 67-летнего жителя областного центра и зарегистрировала в ЕРДР дело по части 1 уголовной статьи «Хулиганство».

Сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято окончательное процессуальное решение.