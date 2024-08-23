Скатов вышел в основную сетку US Open

В первом круге основного раунда Открытого чемпионата США Тимофей сыграет против седьмой ракетки мира - Хуберта Хуркача

Фото: пресс-служба ФТК

Тимофей Скатов (190 ATP) вышел в основную сетку US Open-2024. В финале квалификационного турнира он обыграл британца Билли Харриса (104 АТР) со счетом 4:6, 6:0, 6:3, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

В первом круге основного раунда Открытого чемпионата США, казахстанец сыграет против седьмой ракетки мира Хуберта Хуркача (Польша).

Во втором раунде квалификации Открытого чемпионата США обыграл своего соотечественника Бейбита Жукаева.

Тимофей третий раз в карьере успешно проходит квалификацию на турнирах «Большого шлема». Так было на Australian Open в 2022-м, а также на Ролан Гаррос и US Open в прошлом году, отметили в Федерации тенниса Казахстана.