фото автора

Сколько лет Тамшыбулаку, в народе уже и не помнят, но каждое поколение рассказывает о появлении этого природного чуда свои легенды.

Его называют по-разному: родник, святой ключ, слезы земли. Но все сходятся в одном – таких мест на карте Казахстана больше нет.

На первый взгляд это просто красивый ландшафт: овраг, мохнатые каменистые склоны, капли воды, тихо переливающиеся в солнечном свете. Но стоит присмотреться – и понимаешь, что перед тобой редкая природная аномалия. Не одна, а сотни крохотных струек, пробиваясь из недр породы, стекают вниз, словно слезы, создавая ниже зеркало воды. Даже зимой здесь не бывает льда – только тонкий пар, придающий роднику облик волшебного сада.

«Вода словно дышит…» – говорят старожилы Капала. «Иногда ночью можно услышать, как она плачет», – пишут в соцсетях особо впечатлительные люди.

Мох, покрывающий скалы в зоне родника, не утрачивает ярко-зеленый цвет даже в морозы, поэтому зимой Тамшыбулак напоминает кусочек вечной весны среди белого безмолвия.

Каждый уголок источника будто хранит какую-то историю, на местном ландшафте можно снимать сказки про эльфов и гномов без всяких декораций. Самая известная из донесенных до наших времен легенд рассказывает о красавице Баян, чьи горькие слезы о несчастной любви (ее возлюбленный был убит) превра­тились в вечный поток воды. С тех пор Тамшыбулак никогда не пересыхает.

По другой из легенд в этих мес­тах были убиты ханская дочь и ее возлюбленный – простой пастух.

Есть и необычайно красивое предание о дочери Бога Неба. Давно в незримых чертогах над облаками жил Бог Неба. У него была единственная дочь – прекрасная, как рассвет над горами. Отец обожал ее и не отказывал ни в чем. В день рождения дочери он подарил ей волшебное зеркало, позволяющее, взглянув в него, обрести человеческий облик и спуститься на землю.

С тех пор небесная дева часто смотрелась в зеркало, превращалась в девушку и бродила по степям и селам. Люди принимали ее как себе подобную, не ведая, кто она на самом деле. Однажды она спустилась в маленькую деревню у подножия гор и встретила юношу – доброго, красивого, муд­рого. Они полюбили друг друга, и счастье поселилось в его доме.

Но вскоре Бог Неба заметил исчезновение дочери. Явившись на землю, он потребовал, чтобы она вернулась к нему. Девушка отказалась – ее сердце уже принадлежало земному возлюбленному. Разгневанный отец поднял бурю и с яростью вырвал из ее рук волшебное зеркало, швырнув его о скалы. Зеркало разбилось вдребезги, и на том месте заблес­тела гладкая, серебристая река Теректы – такая же чистая и глубокая, как их любовь.

Вернув все же дочь на небо, Бог так и не смог стереть следы ее любви. Там, где она ступала по земле в последний раз, остался каменный башмачок – огромный валун, стоящий в овраге доныне. И сквозь него пробиваются роднички. Говорят, когда-нибудь небесная дева вновь спустится за своим башмачком…

Для местных жителей Тамшыбулак – не просто источник, а место силы, где время останавливается, и все вокруг наполняется особой тишиной. Впрочем, в Капале всегда достаточно турис­тов, приезжающих к источнику молиться, лечиться, делать фотосессии. Сельчане же утверждают, что каждый родник имеет свои свойства. Например, в одном мес­те вода избавляет от болезней глаз, в другом – лечит желудок, в третьем – другие хвори.

В разные времена сюда приезжали еще исследователи, поэты, путешественники и художники. Первые сведения о роднике оставил Шокан Уалиханов, который записал легенду о Баян и называл это место «чудом земли ­казахской».

А в 1848 году сюда прибыл британский художник и путешест­венник Томас Аткинсон вместе с супругой Люси. Им суждено было стать первыми европейцами, увидевшими источник. Здесь родился их сын, которого они назвали Алатау-Тамшыбулак – в честь места, подарившего новую жизнь и вдохновение.

Из записок Томаса Аткинсона: «Я стоял у святого ключа, где каж­дая капля света рождала зеркало воды. Это слезы земли, и они дышат вечностью». Во время путешествия британцы встречались с потомками ханов Старшего и Среднего жузов – султанами Суюком и Боленом. Картины Томаса Аткинсона, запечатлевшие этих людей, уникальны и представляют собой единственные известные портреты того времени. Супруги Томас и Люси Аткинсоны опубликовали около 600 акварельных рисунков, а также три книги с путевыми заметками, представляющими большую историческую и культурную ценность, так как в них содержится достоверная информация об укладе жизни казахов XIX века. С тех пор родник стал символом дружбы культур и духовной связи Казахстана с миром. Его воспевали Петр Семенов-Тян-Шанский, Ильяс Жансугуров, Сара Тастанбекова.

Сегодня Тамшыбулак внесен в список сакральных мест ­Казахстана, находится под государственной охраной. Территория благоустроена: построены мостики, смотровые площадки, установлены камеры слежения для защиты редкого природного чуда. Сюда приезжают круглый год. Кто-то – чтобы зачерпнуть воды, кто-то – чтобы просто посидеть у подножия гор и помолчать. А кто-то загадывает желание и бросает в родник монетку – по поверью, если вода примет «серебро и злато», обязательно исполнится желание того, кто не пожалел расстаться с денежкой.

«Тамшыбулак – это не источник. Это живое сердце степи, ее загадка, ее мистическое содержание», – так говорят те, кто хотя бы раз стоял у его изумрудных склонов.

Впрочем, всегда и всюду для людей родник – это больше, чем просто вода. Это еще и свидетельство того, что природа умеет исцелять тело и душу, дарить незабываемые эмоции.