Skills Enbek: какие онлайн-курсы выбирают казахстанцы на платформе

Как оказалось, пользователи из разных регионов страны чаще всего проходят курсы «Построение отдела продаж в отеле», «Пішу және тігу», «Продавец», «Введение в социальную работу» и «Кассир»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Почти 108 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

По данным ведомства, в 2024 году 107,9 тыс. граждан, из которых порядка 52,4 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek.

Всего там зарегистрировались 498,7 тыс. казахстанцев, из которых 135 тыс. – в 2024 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли 410,9 тыс. человек.

Из 52,4 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 16,2 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской областей и г. Шымкент.

«С момента запуска авторы опубликовали 643 курса по различным направлениям, из них 302 – бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов. Наиболее востребованными курсами являются «Построение отдела продаж в отеле», «Пішу және тігу», «Продавец», «Введение в социальную работу» и «Кассир». Платформа доступна на трёх языках и является площадкой для создания единой витрины онлайн-курсов, где имеется ряд интеграций с другими образовательными порталами», – отметили в министерстве.

На Skills Enbek созданы условия для массового повышения квалификации безработных, начинающих предпринимателей, социальных работников и индивидуальных помощников по сопровождению лиц с инвалидностью.

Кроме того, при скачивании сертификата добавлен новый функционал, который рекомендует вакансии по приобретенным навыкам с переходом на Электронную биржу труда (Enbek.kz).

В 2024 году на Skills Enbek появилась возможность проводить тестирование с использованием системы прокторинга. На данный момент функционал используется врачами, которые привлекаются к проактивному заочному оказанию госуслуги по присвоению группы инвалидности и социальными работниками при обучении на предоставленных курсах.

«В период с сентября по декабрь свыше 9 тыс. пользователей прошли обучение по курсам социального работника. Также для прохождения курсов индивидуальных помощников зарегистрировались 6,1 тыс. человек, из них 5,7 тыс. успешно завершили обучение и получили сертификаты. 35,3 тыс. человек завершили обучение и получили сертификаты по основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес», при этом 39,8% из них – молодежь. Обучение по этому курсу помогает казахстанцам, задумывающимся о запуске своего бизнеса, получить необходимые базовые знания и навыки. В рамках проекта «Серебряный возраст» гражданам старше 50 лет доступны бесплатные курсы по направлениям сельского хозяйства, финансов, образования, социального обслуживания, маркетинга и туризма, информационных технологий», – рассказали в Минтруда.

В 2024 году на Skills Enbek зарегистрировались более 27 тыс. участников проекта, из них прошли обучение и получили сертификаты 23,4 тыс. человек.

Кроме того, для социально уязвимых слоев населения на Skills Enbek создана вкладка «Социальное», где предоставлена возможность прохождения бесплатного обучения по некоторым платным курсам в рамках сотрудничества с общественным фондом Qolqanat Foundation.

Учитывая расширение функционала Skills Enbek, внедрен чат-бот с использованием искусственного интеллекта и автоматизации процесса, который формирует рекомендации для выбора курсов по запросу пользователя, и быстрого поиска. Получить помощь в навигации и рекомендации можно в виджете на странице.

В 2024 году в рамках инициативы Программы развития ООН в Казахстане «Фонд солидарности для Казахстана в борьбе с пандемией COVID-19» при финансовой поддержке Азиатского банка развития был расширен перечень бесплатных курсов по направлениям Data Science, Python, интернет-безопасности, product- и HR-менеджменту.

В целом благодаря развитию онлайн-обучения граждане получают возможность осваивать новые навыки, повышать свою квалификацию и более эффективно использовать цифровые инструменты в повседневной жизни, что способствует росту производительности и инновационности экономики.

Напомним, получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Enbek.kz. Доступ к курсам также возможен через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.

«На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе. По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе», – заключили в ведомстве.

Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно.

Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографику и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

По всем вопросам регистрации и работы на Skills Enbek можно связаться с ответственными сотрудниками АО «ЦРТР» по тел.: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 878, 888).