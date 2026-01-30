С начала года в Казахстане запрещен оборот сильнодействующих веществ, в том числе оксид азота, известного как «веселящий газ», преимущественно распространенных в ночных клубах

Фото: Polisia.kz

Подразделениями по противодействию наркопреступности в ряде регионов выявлены и пресечены факты незаконной транспортировки и хранения металлических баллонов с оксидом азота, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Так, в одном из ночных клубов Шымкента продажа так называемых «смешариков» была поставлена на поток. В ходе дальнейших оперативных мероприятий установлен целый склад, где хранились 416 баллонов, половина из которых заправлены запрещенным соединением. Назначена соответствующая экспертиза.

В МВД напомнили, что немедицинское употребление закиси азота опасно и ранее приводило к летальным исходам. За незаконный оборот сильнодействующих веществ предусмотрено до 15 лет лишения свободы.





