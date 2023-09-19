Скляр встретился с губернатором провинции Цзянсу КНР

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с делегацией правительства провинции Цзянсу КНР во главе с губернатором Сюй Куньлинь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
Во встрече также принял участие посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.
Во время беседы стороны обсудили перспективные направления торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества.
Также на встрече были затронуты вопросы сотрудничества в сфере культурно-гуманитарного и агропромышленного комплекса.
Приветствуя представителей делегации, Р. Скляр отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с КНР.
Губернатор, в свою очередь, подчеркнул высокую динамику развития отношений между странами, а также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в транспортно-логистической, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.