Скляр встретился с губернатором провинции Цзянсу КНР

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с делегацией правительства провинции Цзянсу КНР во главе с губернатором Сюй Куньлинь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Во встрече также принял участие посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.

Во время беседы стороны обсудили перспективные направления торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества.

Также на встрече были затронуты вопросы сотрудничества в сфере культурно-гуманитарного и агропромышленного комплекса.

Приветствуя представителей делегации, Р. Скляр отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с КНР.

Губернатор, в свою очередь, подчеркнул высокую динамику развития отношений между странами, а также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в транспортно-логистической, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.