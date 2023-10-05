Скляр встретился с жителями поселка Бестобе Акмолинской области

В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр посетил рудник Бестобе ТОО «Казахалтын», где ознакомился с ходом восстановительных работ на шахте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Председатель правления АО «АК Алтыналмас» Баламир Маханов доложил, что в августе начались работы по откачке шахтных вод. На 2 октября откачано более 200 тысяч кубометров воды. Работы планируется завершить в 2024 году. В данный момент на руднике работают 417 сотрудников. Ведется работа по трудоустройству высвобожденного персонала на смежные предприятия.

По мере откачки воды будут подключено дополнительное насосное оборудование. С открытием новых участков планируется поэтапное привлечение дополнительного персонала. В приоритете трудоустройству подлежат жители поселка, ранее работавшие на руднике. Компанией будут выполнены все социальные обязательства.

Здесь же Роман Скляр и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретились с жителями поселка Бестобе. В беседе были затронуты вопросы инфраструктурного развития поселка, трудоустройства сельчан и дальнейшей работы рудника, не функционирующего с 2021 года, а также случаи незаконной добычи руды.