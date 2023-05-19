10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года

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С начала года в Казахстане зарегистрировано более 500 фактов экстренного торможения поездов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Как отметил замначальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов, под колеса поездов попали 25 человек, из которых 15 травмированы, 10 погибли.

«Как показывает статистика, основными причинами травматизма на железнодорожных путях являются грубое нарушение и несоблюдение правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта. В большинстве случаев люди пытаются сократить свой путь и переходят ж/д пути в неустановленном месте, подлезают под вагонами», – с сожалением констатировал полковник полиции.

Из 501 непредвиденного торможения 116 произошло из-за людей на путях. При этом, обозначил спикер, с начала года 11 091 казахстанца привлекли к адмответственности за переход ж/д полотна в неустановленных местах.

Так, из-за подобного нарушения 17 мая на перегоне «Пост А – Левый Иртыш» Абайской области пассажирский поезд наехал на 31-летнего мужчину, который попал в больницу в Семее. По факту начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта».