Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре

Общество
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Венера Баталова
корреспондент

В Казахстане в декабре отмечается один государственный праздник – День Независимости, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году 16 декабря выпадает на понедельник. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут сразу три дня: 14, 15 и 16 декабря. При шестидневной рабочей неделе дни отдыха придутся на 15 и 16 декабря.

Всего в декабре 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и 6 – при шестидневной.

31 декабря в Казахстане является рабочим днем, праздничные дни придутся на первые дни января.

 

#выходные #праздники #декабрь

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