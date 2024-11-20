Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре

В Казахстане в декабре отмечается один государственный праздник – День Независимости, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году 16 декабря выпадает на понедельник. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут сразу три дня: 14, 15 и 16 декабря. При шестидневной рабочей неделе дни отдыха придутся на 15 и 16 декабря.

Всего в декабре 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и 6 – при шестидневной.

31 декабря в Казахстане является рабочим днем, праздничные дни придутся на первые дни января.