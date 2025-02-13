Сколько дней отдохнут казахстанцы в марте

В марте казахстанцы отпразднуют сразу два праздника: международный женский день 8 марта и Наурыз, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Международный женский день совпал с выходным днем – субботой, а Наурыз мейрамы с 21 по 23 марта – на рабочий день пятницу и выходные дни - субботу и воскресенье. Поэтому согласно Закону РК «О праздниках в Республике Казахстан» при совпадении выходного и праздничного дней, выходным является следующий день после праздничного.

- 8 марта переносится с субботы на понедельник 10 марта.

- 22 и 23 марта переносятся с субботы и воскресенья на рабочие дни – понедельник и вторник 24 и 25 марта.

Так, при пятидневной рабочей неделе у казахстанцев в марте будет 14 выходных дней, а при шестидневной — 7.