Сколько дней туристы из США, Германии и Южной Кореи проводят в Казахстане

Туристы из США, Германии, Южной Кореи и Индии проводят в Казахстане в среднем 4 дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: Kazpravda.kz

По данным информационной системы eQonaq, граждане США, Германии, Южной Кореи и Индии, прибывшие с туристическими целями, проводят в Казахстане в среднем 4 дня.

По срокам пребывания в стране лидируют граждане Узбекистана, которые проводят в Казахстане в среднем до 10 дней.

Туристы из России в среднем отдыхают в нашей стране 6 дней, граждане Беларуси – 5 дней, Германии – 4, Китая – 3,5 дня.

«Система eQonaq выполняет несколько важных функций: контроль и анализ потока туристов, прибывающих в нашу страну, создание реестра мест размещения и так далее. Главная цель – это повышение прозрачности и качества оказываемых туристам услуг. В системе зарегистрированы 3 214 субъектов предпринимательства, предоставляющих услуги размещения», – отметила официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева.

Ранее в ведомстве сообщали, в каких регионах РК дольше всего находятся иностранные туристы.