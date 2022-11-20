Сколько казахстанцев проголосовали на выборах к этому часу

Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Асылбек Смагулов на брифинге в ведомстве рассказал о текущей явке граждан на президентские выборы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Асылбек Смагулов сообщил, что согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 12:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 38,55% от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
- по области Абай – 43,67%
- по Акмолинской области – 40,13%
- по Актюбинской области – 44,48%
- по Алматинской области – 25,83%
- по Атырауской области – 40,42%
- по Западно-Казахстанской области – 27,55%
- по Жамбылской области – 41,29%
- по области Жетісу – 42,18%
- по Карагандинской области – 44,99%
- по Костанайской области – 42,87%
- по Кызылординской области – 43,46%
- по Мангистауской области – 41,19%
- по Павлодарской области – 44,23%
- по Северо-Казахстанской области – 43,64%
- по Туркестанский области – 64,21%
- по области Ұлытау – 52,22%
- по Восточно-Казахстанской области – 41,86%
- по городу Астане – 19,33%
- по городу Алматы – 16,89%
- по городу Шымкенту – 34,41%