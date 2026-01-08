Сколько колледжей в Казахстане

Образование,Статистика
119

На начало 2025-2026 учебного года в Казахстане функционирует 559 колледжей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Больше всего колледжей расположено в городе Алматы - 79, далее следуют Туркестанская и Карагандинская области, 38 и 37 колледжей соответственно. Численность обучающихся в колледжах на начало учебного года составило 355,2 тыс. человек, из них 150,8 тыс. - женщины.

Наибольшее количество студентов обучается в колледжах городов Алматы - 76 тыс. человек, Шымкент - 40,1 тыс. и Туркестанской области - 30 тыс.

Первокурсниками колледжей в этом учебном году стали 133,9 тыс. человек. Основная их доля выбрала специальности, связанные с инженерными, обрабатывающими и строительными технологиями - 51,2 тыс. человек. Среди них больше учащихся по профессии техобслуживание и ремонт автомобилей - 9,5 тыс., сварочное дело - 5 тыс., швейное дело - 4,3 тыс. учащихся.

Далее следуют специальности различных служб - 22,4 тыс. человек, из них больше всего учащихся по организации питания - 12,7 тыс. человек. Среди обучающихся наибольшее число иностранных студентов из Узбекистана - 1,2тыс. и России - 1 тыс. человек.

#Казахстан #Образование #колледжи

