Сколько квадратных метров приходится на каждого казахстанца – аналитики

Недвижимость , Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Качество жизни казахстанцев исследовали в Energyprom.kz, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участники опроса, живущие в домохозяйствах из двух человек, чаще всего проживали в домах и квартирах, состоящих из трёх и более комнат: 52,5%. В двухкомнатном жилье жили 33,8% таких респондентов, в однокомнатных — 13,7%.

Казахстанцы, живущие в домохозяйствах из трёх человек, также чаще всего проживали в жилье, состоящем из трёх и более комнат: 55,4%. В двухкомнатных домах и квартирах проживали 32,7% таких респондентов, в однокомнатных — 11,9%.

Те опрошенные, которые жили в домохозяйствах, состоящих из четырёх человек, чаще всего проживали в жилищах, состоящих из трёх и более комнат. Ещё 30,2% таких респондентов проживали в двухкомнатных домах и квартирах, а 6,7% — в однокомнатных.

Среди казахстанцев, входящих в состав домохозяйства из пяти и более человек, 76,9% проживали в жилье, состоящем из трёх и более комнат, 18,4% — в двухкомнатных домах и квартирах, а ещё 4,7% теснились в однокомнатных жилищах.

Что касается площади, средняя общая площадь жилища, согласно ответам казахстанцев, составляла 70,1 кв. м. Такой же показатель был зафиксирован и в опросе предыдущего года. Средняя же жилая площадь составила 49,2 кв. м — лишь на 0,2% больше, чем годом ранее.

Согласно данным опроса, у 30,2% респондентов на одного человека в семье приходилось от 30,1 кв. м площади и более, у 23,4% — от 20,1 до 30 кв. м, у 6,5% опрошенных — от 18,1 до 20 кв. м.

Далее идут менее позитивные показатели. У 11,2% респондентов на человека приходилось лишь от 15,1 до 18 кв. м, у 9,2% — от 13,1 до 15 кв. м, у 13,8% опрошенных — от 9,1 до 13 кв. м, и ещё у 5,7% респондентов на каждого члена семьи приходилось менее 9 кв. м.

Домохозяйства, состоящие из одного человека, чаще всего проживали в жилищах, где на них приходилось 30,1 кв. м и более: 93,7%. В домохозяйствах из двух и трёх человек на каждого чаще всего приходилось от 20,1 до 30 кв. м: 43,8% и 32,1% опрошенных в соответствующих группах.

В домохозяйствах, в состав которых входят четыре человека, на каждого чаще всего приходилось лишь от 9,1 до 13 кв. м: 23,9%. Подобная картина наблюдалась и в домохозяйствах, состоящих из пяти и более человек, где на одного члена семьи у 31,3% от опрошенных этой группы приходилось от 9,1 до 13 кв. м.

При этом количество комнат и квадратура — не единственные показатели качества и благоустройства жилища. Аналитики рассмотрели и прочие данные.

К примеру, в 2023 году 100% респондентов отмечали, что имеют доступ к электричеству. Из них 22,4% казахстанцев имеют в своём жилище электроплиту (против 21,5% годом ранее). При этом обеспеченность сетевым (природным) газом составила лишь 53,2%, а сжиженным (в баллонах) пользовались 28,2% респондентов.

Центральное отопление имелось у 56% казахстанцев — на 1,1 п. п. больше, чем в 2022 году. При этом печным отоплением на газе пользовались 26,1% респондентов, на твёрдом топливе — 18,3%, на жидком топливе и на электричестве — по 0,2% респондентов.

Что касается водоснабжения, у 85,5% респондентов был водопровод в доме (против 85% годом ранее). Ещё у 13,2% респондентов имелся только водопровод вне дома (плюс 3,9 п. п. за год). У 9,2% респондентов в качестве источника водоснабжения выступали колодец, колонка или идентичный источник водоснабжения, у 1,1% респондентов в доступе была только привозная вода.

Кроме того, у 58,4% респондентов жилища были оборудованы туалетом с центральной системой канализации, у 29,1% — туалетом с индивидуальной системой канализации (септиком). Ещё у 29,7% респондентов имелся туалет с выгребной ямой, у 0,1% — биотуалет. Центральной канализацией были обеспечены лишь 60,4% респондентов.

#статистика #жилье #казахстанцы #комнаты

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