Наиболее популярную рыбу у казахстанцев назвали в КГД

По данным таможенных служб, в Казахстане популярность приходится на атлантического и дунайского лосося, скумбрию и сельдь.

Фото: Kazpravda.kz

Спрос на рыбу и рыбные продукты в мировом продовольственном балансе постоянно растет. В Казахстане рыба также пользуется спросом. В Комитете государственных доходов МФ РК поделились интересными фактами по товарообороту рыбы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным таможенных служб, в Казахстане популярность приходится на атлантического и дунайского лосося, скумбрию и сельдь (55,6 тыс.тонн на сумму 20,7 млн долл. США). Всего за 2021-2022 годы импортировано рыбы весом 50,2 тыс. тонн на 196,3 млн долл.

Основной поставщик рыбы – Норвегия, оттуда в РК импортировано 31,2 тыс. тонн на сумму 125,0 млн долл. Также рыбу привозят из Чили, Исландии, Вьетнама, Китая, а также других европейских стран.

Наибольший объем рыбы ушел на экспорт в Германию – 19,7 тыс. тонн на сумму 25,1 млн долл., в Нидерланды (2,7 тыс. тонн), Литву (2,2 тыс. тонн), Украину (1,4 тыс. тонн) и другие страны.

За 4 месяца текущего года, согласно таможенной статистике, в Казахстан импортировано 10,7 тыс. тонн рыбы на 38,8 млн долл., экспортировано - 4,6 тыс. тонн на 26,7 млн долл.

По экспорту в этом году продолжает лидировать Германия, куда Казахстан экспортировал за 4 месяца 1,1 тыс. тонн рыбы на 9,1 млн долл.