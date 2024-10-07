Сколько людей пострадало из-за степного пожара в Карагандинской области

Руководитель травматологического центра многопрофильной больницы им.проф. Х.Ж.Макажанова Берик Тулеубаев сообщил о четырех пострадавших в пожаре, передает корреспондент Kazpravda.kz

Скриншот видео упрздрава Карагандинской области

В результате степного пожара в районе села Шоптыкол Каркаралинского района было четверо пострадавших, все пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу Каркаралинска.

«Позже они были транспортированы в клинику им. Макажанова. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. В настоящее время состояние больных стабильное», - заверил врач.

В ДЧС уточнили, что пострадали двое сотрудников депаратмента, один работник добровольного противопожарного формирования и один житель района.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы. В ходе тушения пожара, выполняя свой служебный долг, погиб старший пожарный-спасатель Хали Хайрат 1991 г.р.