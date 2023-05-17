Сколько сэкономили казахстанцы на медпомощи с внедрением ОСМС, подсчитали в Минздраве

Общество, Здравоохранение
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Доля «карманных» расходов казахстанцев на здоровье снизилась на 5,4% благодаря средствам системы социального медицинского страхования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

В Минздраве обозначили, что реформа ОСМС была направлена, в первую очередь, на экономию семейного бюджета казахстанцев в тратах на медпомощь и на доступность для каждого жителя дорогостоящих операций и обследований, которые ранее в гарантированном государством пакете не финансировались. Высвободившиеся деньги люди могут инвестировать в образование, улучшение своего благосостояния.

«Если в 2017 году удельный вес частных расходов населения на оплату медицинских услуг составлял 33,1% от общего бюджета здравоохранения, что почти в 1,5 раза превышает допустимый порог, установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), то в 2022 году, согласно данным национальных счетов, «карманные» траты снизились до 27,7%.

Наибольшие расходы до внедрения ОСМС граждане несли на оказание амбулаторной поликлинической помощи и покупку лекарств», – поделились фактами в ведомстве.

С внедрением ОСМС удалось направить дополнительные деньги на развитие видов медпомощи, ранее испытывавших дефицит финансирования.

«К примеру, по данным 2022 года, объем финансирования высокотехнологичных медуслуг увеличен в 3,5 раза, медреабилитации – в 12,5 раза и консультативно-диагностической помощи – в 14 раз.

При этом ОСМС позволило увеличить объем финансирования медицинской помощи с 1,1 трлн до 2,5 трлн тенге, а расходы здравоохранения на одного жителя страны увеличились с 56,8 тысячи до 121,7 тысячи тенге. Только на амбулаторном уровне на одного прикрепленного казахстанца расходы возросли с 15 914 до 39 957 тенге, то есть в 2,5 раза», – дополнили статистику в МЗ.

Финансирование первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) составило 34% от бюджета здравоохранения. Вместе с тем, отметили в Минздраве, несмотря на такой значительный рост расходов на уровне ПМСП, финансирование первичного звена все еще не достигает 60% от бюджета здравоохранения, который рекомендован стандартами финансирования ПМСП ВОЗ.

Данный рост расходов на медпомощь способствует развитию инфраструктуры медорганизаций, технической оснащенности, кадровой укомплектованности, доступности лекарственного обеспечения, внедрению лучших практик оказания медпомощи в соответствии с мировыми стандартами.

#деньги #Минздрав #экономия #ОСМС #семейный бюджет

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