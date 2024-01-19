Проблемы организации пассажирских автоперевозок обсудили в Минтранспорта

Транспорт
110
Аменова Дана
Корреспондент

В Минтранспорта РК состоялось совещание по вопросам пассажирских автоперевозок. Разговор зашел о субсидировании городских маршрутов, об обновлении автобусного парка, работе тарифных комиссий и тарифообразовании, системе электронного билетирования, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во встрече приняли участие представители профильного министерства, центральных государственных и местных исполнительных органов, НПО, ОЮЛ, Фонда развития промышленности, заводов-изготовителей автобусов и перевозчики. 

«В ходе встречи прозвучали вопросы и касательно дефицита водителей автобусов. Так, в Акмолинской области на линиях в основном остались шоферы предпенсионного возраста. Аналогичные случаи имеют место быть практически во всех регионах страны. Перевозчики требуют, чтобы законодатели снизили возрастное ограничение для получения водительских прав категории D, а также отменили норму, требующую от водителя наличие 3-летней практики на маршрутке прежде, чем его допустят к управлению общественным транспортом», — говорится в официальном сообщении.

Министр транспорта Марат Карабаев попросил доработать предложения и представить их на рассмотрение.

Также в министерстве добавили, что в прошлом году на субсидирование социально значимых городских автобусных маршрутов выделили порядка 216 млрд тенге, в 2024 году потратят 242 млрд тенге.

#транспорт #проблемы #субсидии #автобусы #госбюджет #Минтранспорта

Популярное

Все
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Зимую в Астане. Ради морозов и проруби
Поединок с рекордным результатом
Всех собак – на усыпление?
Три дня в Алматинской области охотники с ловчими птицами – құсбегі – состязались в силе и ловкости
Хоккей: памятные даты и события
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Кунаев, которого мы не знаем...
Юбилейную дату отмечает главное радио столицы. 19 января радио «Астана» исполняется 25 лет
Казахстан – Италия: новый этап в двусторонних отношениях
О прошлом поведает high-tech
Время наращивать инвестиции
Жительницу Актау вдохновил на изучение казахского языка собственный ребенок
Именно в Семее женщины впервые заявили о своих правах
Можно ли наследникам не выплачивать кредиты умершего?
Сотни женщин ищут и находят спасение в кризисном центре «Көмек»
Летописец суровой эпохи
Основания для оптимизма
Новые горизонты «зеленого» развития
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Свыше 10 млрд тенге потратили казахстанцы на VIP-номера за …
Мнимых французов и греков разоблачили в аэропорту Алматы
Электромобили в законе: Мажилис одобрил законопроект об их …
МВД исключило предлагаемую поправку о пешеходах в ПДД

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]