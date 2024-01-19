Проблемы организации пассажирских автоперевозок обсудили в Минтранспорта

В Минтранспорта РК состоялось совещание по вопросам пассажирских автоперевозок. Разговор зашел о субсидировании городских маршрутов, об обновлении автобусного парка, работе тарифных комиссий и тарифообразовании, системе электронного билетирования, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во встрече приняли участие представители профильного министерства, центральных государственных и местных исполнительных органов, НПО, ОЮЛ, Фонда развития промышленности, заводов-изготовителей автобусов и перевозчики.

«В ходе встречи прозвучали вопросы и касательно дефицита водителей автобусов. Так, в Акмолинской области на линиях в основном остались шоферы предпенсионного возраста. Аналогичные случаи имеют место быть практически во всех регионах страны. Перевозчики требуют, чтобы законодатели снизили возрастное ограничение для получения водительских прав категории D, а также отменили норму, требующую от водителя наличие 3-летней практики на маршрутке прежде, чем его допустят к управлению общественным транспортом», — говорится в официальном сообщении.

Министр транспорта Марат Карабаев попросил доработать предложения и представить их на рассмотрение.

Также в министерстве добавили, что в прошлом году на субсидирование социально значимых городских автобусных маршрутов выделили порядка 216 млрд тенге, в 2024 году потратят 242 млрд тенге.