Сколько заработали банки Казахстана за год

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На 16% выросла прибыль БВУ за 11 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

За январь-ноябрь 2024 года чистая прибыль банков составила 2,3 трлн тенге, что на 16,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 декабря 2024 года составила 4,6%.

Активы банковского сектора на 1 декабря 2024 года составили 59,2 трлн тенге, увеличившись за ноябрь на 1,3% или 748 млрд тенге (за 11 месяцев 2024 года рост на 15,1% или 7 767 млрд тенге) преимущественно за счет роста ссудного портфеля банков на 3,7% - до 34 998 млрд тенге и высоколиквидных активов на 2,6% - до 18 168 млрд тенге (30,7% от совокупных активов).

Кредиты экономике, выданные БВУ, за ноябрь увеличились на 3,1% - до 32,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 17,9%).

Кредиты субъектам бизнеса за ноябрь выросли на 4,0% - до 12,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 12,0% или 1,4 трлн тенге) в основном за счет роста займов, выданных на приобретение основных фондов.

В разрезе категории субъектов бизнеса кредиты крупному бизнесу в ноябре 2024 года увеличились на 3,4% - до 4,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,2%). Займы субъектам МСБ за месяц увеличились на 4,6% - до 6,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,8%) в основном за счет кредитования малых предприятий в секторе производства автомобилей на пополнение оборотных средств.

Кредиты ИП за ноябрь 2024 года выросли на 3,4% - до 2,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 42,4%).

В отраслевой разбивке в ноябре 2024 года рост кредитов бизнесу наблюдается практически во всех отраслях, за исключением отрасли сельского хозяйства. В промышленности кредиты выросли на 2,6% - до 4,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 21,7%), торговле – на 4,4% до 3,4 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 13,8%), строительстве – на 1,9% до 0,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 8,5%), транспорте – на 12,6% до 0,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,2%), информации и связи – на 6,9% до 0,1 трлн тенге (с начала 2024 года снижение на 37,7%) и прочих отраслях услуг – на 4,4% до 3,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,4%).

При этом в сельском хозяйстве произошло снижение кредитного портфеля на 2,4% до 0,5 трлн тенге в связи с плановыми сезонными погашениями (с начала 2024 года рост на 2,1%).

В ноябре субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,9 трлн тенге, что на 28,8% больше по сравнению с ноябрем 2023 года. При этом за 11 месяцев данный показатель составил 16,1 трлн тенге, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кредиты населению составили 20,3 трлн тенге, увеличившись за ноябрь 2024 года на 2,6% (с начала 2024 года рост на 21,8%). В структуре розничного портфеля банков потребительские займы увеличились на 3,0% до 13,5 трлн тенге.

Ипотечный портфель банков по итогам ноября 2024 года вырос на 1,8% до 6,0 трлн тенге. При этом выдача новых ипотечных займов за 11 месяцев 2024 года составила порядка 1,8 трлн тенге, что на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В ноябре 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, снизилась до 16,9% (в октябре 2024 года – 18,8%) в основном за счет снижения ставок по потребительским займам с 19,7% до 17,6% на фоне увеличения доли займов, выданных в рассрочку.

Качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне, отметили в АРРФР.

Так, на 1 декабря доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,2% или 1,1 трлн тенге (на 01.01.2024 г. – 2,9% или 864 млрд тенге), снизившись с 3,3% месяцем ранее. Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 01.12.2024 г. составила 4,0% или 808 млрд тенге (на 01.11.2024 г. – 3,9% или 777 млрд тенге, на 01.01.2024 г. – 3,4% или 575 млрд тенге), а по кредитам бизнеса – 2,3% или 317 млрд тенге (на 01.11.2024 г. – 2,4% или 320 млрд тенге, на 01.01.2024 г. – 2,3% или 289 млрд тенге).

Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 69,2% (на 01.01.2024г. – 75,9%).

Обязательства банковского сектора за ноябрь 2024 года увеличились на 1,0% до 50,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 13,3% или на 5,9 трлн тенге) в основном за счет роста краткосрочных вкладов физических лиц. Структура обязательств банковского сектора в основном представлена вкладами клиентов, составляющими 78,7% от совокупных обязательств банков или 39,8 трлн тенге.

Депозиты резидентов в депозитных организациях в ноябре увеличились на 1,8% до 38,6 трлн тенге в основном в результате увеличения депозитов в иностранной валюте на 10,0% или 807 млрд тенге до 8,9 трлн тенге, в т.ч. за счет положительной переоценки на фоне ослабления национальной валюты по отношению к доллару США на 4,7%. Депозиты в национальной валюте уменьшились на 0,4% или 115 млрд тенге до 29,7 трлн тенге. Уровень долларизации депозитов на 01.12.2024г. составил 23,0%, увеличившись с 21,3% месяцем ранее (на начало 2024 года – 23,2%).

Депозиты юрлиц в ноябре увеличились на 6,7% до 17,3 трлн тенге в основном в результате увеличения депозитов в иностранной валюте на 11,8% до 4,6 трлн тенге. Депозиты физлиц выросли на 1,7% до 21,3 трлн тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в нацвалюте в ноябре сохранилась на уровне 13,1%, по депозитам физлиц снизилась до 13,2% с 13,3% месяцем ранее.