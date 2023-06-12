Скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони

На 87-м году жизни умер Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС .

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По данным итальянской прессы, Берлускони скончался в миланской больнице «Сан-Раффаэле».

В апреле политик был госпитализирован с легочной инфекцией, связанной с хронической лейкемией.

В 2020 году Берлускони пробыл в больнице 11 дней из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, которым он заразился во время отпуска на Сардинии. Тогда он назвал госпитализацию «возможно, самым тяжелым испытанием в жизни».

Сильвио Берлускони – медиамагнат и долгожитель итальянской политики, дольше всех в стране проработавший на посту премьер-министра.

Впервые Берлускони стал главой правительства Италии в 1994 году – всего через 2 месяца после основания партии «Вперед, Италия». Сейчас партия является членом правящей коалиции, а сам Берлускони с сентября прошлого года заседал в Сенате XIX созыва.