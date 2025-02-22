Скоро на экраны выйдет продолжение культового фильма «Менің атым – Қожа»

История о подростке с непростым характером стала одной из любимых для миллионов зрителей и читателей сразу и на десятки лет. И это неудивительно. Бердибек Сокпакбаев написал литературный шедевр, а Абдулла Карсакбаев снял гениальный фильм. И книга, и фильм стали популярными, потому что в героях люди видели и узнавали себя, родных, детей, знакомых.

Послевоенное время было сложным: помимо бытовых трудностей, не отпускала скорбь по родным и близким, всем тем, кто уже никогда не увидит весну. От того тоска Кожабергена по отцу, погибшему на фронте, была понятна и близка очень многим. Именно эта любовь к отцу служила причиной шалостей Кожи, который всей душой возненавидел Каратая, делавшего попытки ухаживать за его мамой. И как многие подростки, он показывал свое сопротивление тем, что хулиганил вместе с Султаном. К слову, Султан – категорически отрицательный герой в книге, а в кино Абдулла Карсакбаев придал его образу немного положительных черт. И знаменитая фраза учителя Рахманова: «Сұлтанның шырағын жаға алмадым» («Я не смог зажечь огонь внутри Султана») – это прямая отсылка к школе, педагогам.

В новой картине, где история про Кожабергена продолжается, героям уже по 15 лет, они учатся в восьмом классе. Кожа мечтает стать писателем и написать роман о своем отце, не вернувшемся с войны. Он ведет дневник, где описывает свои чувства к Жанар, в которую был влюблен с детства, но тетрадь с сокровенными записями попадает в руки Жантаса...

Сумеет ли Кожа воплотить свою мечту? Смогут ли они с Жантасом, непримиримым врагом, подружиться? Как сложилась судьба у Султана? Получилось ли у него побороть внутренний конфликт и направить свой потенциал на благое дело? Насколько удалось авторам и актерам сохранить тот неповторимый колорит и насыщенность образов, увидим после официальной премьеры, которую обещают 13 марта.

В компании Qalan, снявшей продолжение легендарного фильма, надеются, что зрители оценят интересную версию жизни повзрослевших любимых героев. Фильм же, созданный больше 60 лет назад по книге Бердибека Сокпакбаева «Менің атым – Қожа», вошел в золотой фонд казахского кинематографа.