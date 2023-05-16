О возможных задержках поездов предупредили в КТЖ

Фото: Kazpravda.kz

Из-за планового ремонта путей возможны сбои в расписании движения пассажирских поездов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

По данным КТЖ, в этом году запланированы оздоровление 1,1 тысячи километров путей, замена свыше 108 тысяч шпал и 634 комплектов стрелочных переводов.

«Масштабные работы ведутся в Атырауском, Актюбинском, Кызылординском, Костанайском, Павлодарском, Семейском и Алматинском регионах. Так, на участке Аршалы – Бабатай идут сплошная смена рельсовых опор и замена стрелочных переводов. Комплексный ремонт проводится на участке Мойынты – Караганда – Астана: глубокая очистка загрязненного балласта, смена старых железобетонных шпал, восстановление целостности рельсовых плетей и другое», – уточнили в нацкомпании.

Вместе с тем уже отремонтированы пути на участках Жамбылского отделения магистральной сети.

Ремонт проходит круглосуточно. В связи с этим КТЖ вводит временные ограничения скорости движения поездов. Возможны задержки поездов сообщением Астана – Алматы, Алматы – Петропавловск, Шымкент – Астана, Жезказган – Алматы, Алматы – Уральск.

Это необходимо для обеспечения жизнедеятельности железной дороги, безопасности движения поездов и подготовки инфраструктуры к перевозкам массовых социальных грузов (зерно, уголь) в осенне-зимние периоды.