Скотоводы меняют подходы к кормам

Прошлый год, как и 2023-й, для животноводов Жанибекского района оказался непростым. Из-за засухи в районе объявляли режим ЧС. Правительству приш­лось выделять деньги, субсидируя закуп кормов хозяйствам и населению, содержащему скот.

– Из заготовленных 144 тысяч тонн сена 31 тысяча тонн – корма, завезенные из других районов. Из областного резерва выделено 1,256 миллиарда тенге, в том числе 425 миллионов – на подвоз сена для личных подсобных хозяйств, 831 миллион тенге выплачен крестьянским хозяйствам из расчета пого­ловья, – рассказал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Жанибекского района Нурболат Абдрешев. – Также заготовили в районе зерно на корм в объеме примерно 3 000 тонн.

Заготовка кормов в южных районах области рассчитывается из необходимости в пятимесячном стойловом содержании скота. Так, в 2023 году весь октябрь, ноябрь, декабрь дожди шли через день. На заготовленные корма сельскохозяйственные животные перешли уже в начале января. Несмотря на это, с прошлой зимы осталось 473 тонны кормов.

– Поголовье не снижается. Сейчас в хозяйствах и на подворьях насчитывается 71 тысяча голов крупного рогатого скота, столько же коз и овец, а также 21 тысяча лошадей, – продолжает Нурболат Абдрешев.

В акимате заявляют: к нынешней зиме район основательно подготовился. К слову, животноводы сейчас меняют подходы, кооперируясь для решения проблемы дефицита кормов. Так как на естественные сенокосные угодья рассчитывать при плохой погоде не приходится, фермеры намерены выращивать корма на орошаемых площадях. В минувшем году два хозяйства закупили дождевальные аппараты. В этом их примеру готовы последовать другие.

ТОО «Агрокомплекс «Арсен» имеет 600 га посевной площади. В прошлом году компания приобрела за 260 млн тенге три дождевальные установки австрийского производства. 80% вложенных инвестиций просубсидировано государством. Каждая машина обслуживает 100 га полей.

Еще до установки оборудования специалисты провели анализ почвы. Ученые, сопровождающие проект, рекомендовали сеять суданку. В зависимости от погоды с этой культуры можно получить до 15 ц⁄га сочных кормов, а при орошении – утроить укосы, увеличив урожайность почти в четыре раза.

Дождевальное оборудование установили только в сентябре. Вместе с тем предприятие заготовило 1 200 рулонов сена. Полученные корма направили на откормочную площадку ТОО «СаулетСтройСервис». Ее проект­ная мощность – 1 000 голов КРС. Запущена ферма еще в 2019 году, но работала с перерывами из-за нехватки кормов.

– В 2018 году в Актюбинской области я увидел, как работает животноводческий кластер. Понял, что в кооперации очень много выгод. В 2023-м три ТОО района – «КРС-Агро», «Агрокомплекс «Арсен» и «СаулетСтройСервис» – объединились в сельскохозяйственный производственный кооператив «Ауыл аманаты», созданный в рамках одноименной госпрограммы, – рассказывает Мирболат Танкешев, один из учредителей кооператива. – Такая кооперация позволила в прошлом году обеспечить откормочную площадку сеном.

Молодняк на откорм ферма закупает у местного населения. Задача, которую ставят перед собой учредители СПК, – максимально вовлечь в кооператив личные подсобные хозяйства.

– В составе кооператива частные лица имеют возможность получать поддержку от государства. Например, при сдаче скота на откорм субсидия составляет 200 тенге за килограмм живого веса. Кроме того, чем больше поголовье скота на балансе ко­оператива, тем шире рынок сбыта его продукции, – поясняет Мирболат Танкешев. – На сегодня в составе СПК наряду с тремя ТОО уже 14 ЛПХ, содержащих по 30–40 голов скота. Думаю, на их примере земляки поймут все плюсы кооперации и присоединятся к нам.

В этом году с 300 га орошае­мых полей СПК намерен получить 10 тыс. тонн сена, обеспечив бесперебойную работу откормочной площадки, а также пок­рыв потребности в кормах по сниженной цене членов кооператива.

По мнению Нурболата Абдрешева, вопрос развития кормопроиз­водства, а значит, и стабильной зимовки, для южных районов области упирается в необходимость выделения субсидий для установки ограждений пастбищ. Иначе фермеры, вложившись сотнями миллионов в приобретение дождевальных установок, не смогут собрать урожай, на который рассчитывали. Из-за роста поголовья степной антилопы в районе уже отказались от возделывания зерновых.

Также требуется выделение средств на восстановление лиманов. Только в Жанибекском районе их 12 тыс. га. Но разрушенные дамбы не удерживают вешнюю воду. На сегодня начались работы по проекту реконструкции канала «Жаксыбай – Сары Узень».

Завершить их планируют к концу нынешнего года. Осуществление проекта позволит ежегодно заливать 3 600 га лиманов, получая хороший урожай на естественных сенокосах.