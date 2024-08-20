Сквозь огонь, воду и медные трубы

…Спортсмены замерли в колодках перед стартом, за их спинами развеваются флаги стран, за которые они выступают: Казахстан, Россия, Беларусь, Чехия, Болгария, Словакия. Также в качестве наблюдателей здесь присутствуют представители из Камеруна и Саудовской Аравии. Выстрел стартового пистолета – и претенденты на медали рванули вперед, к вышке за победными долями секунд…

Только что состоялось красочное шоу открытия чемпионата. Событие оказалось организовано столь грандиозно, что даже спортсмены-участники и их тренеры, побывавшие не на одном подобного рода мероприятии, наравне со зрителями то и дело выражали восторг криками, скандированием, бурными овациями.

Во время открытия солнце над Центральным стадионом Алма­ты уже село. В свете софитов перед заполненными зрителями трибунами прошли команды участников. Гимн Казахстана, прозвучавший в исполнении детского хора, поднял стадион. Хореографическая группа в костюмах пожарных, во главе которой танцевал символ проводимых в эти дни игр – рос­товая фигура снежного барса, заразила всех присутствующих своей неудержимой энергией и уверенностью, что весь чемпио­нат будет проходить в той же зажигательной атмосфере.

Даже официальная часть больше была похожа на шоу. После приветственного слова вице-министра по чрезвычайным ситуа­циям РК Ерлана Нурпеисова президент Международной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян и директор исполкома Международной спортивной федерации Андрей Калинин вместо привычных выс­туплений поздравили зрителей и участников не как официальные лица, а словно заправские шоумены – с шутками и задором, которые должны были придать спортсменам уверенности.

Лестница успеха

И снова возвращаемся к финальному старту дисциплины подъема по штурмовой лестнице на 2-й и 3-й этажи учебной башни среди юношей, девушек и юниоров. Дело в том, что финал проходил уже в рамках открытия чемпионата, и даже не после самой церемонии, а органично стал ее частью. Жеребьевка, а также отборочные состязания прошли накануне.

Сложно сказать, как повлиял на спортсменов тот фактор, что соревноваться пришлось уже в темное время суток, но зрителям это добавило впечатлений.

Выстрел – и четыре финалиста молниеносно устремляются к башне. Даже фотокамера не успевает сделать несколько снимков в режиме репортажной съемки, а спортсмены уже нырнули в заветное окно. Для юниорок задача несколько легче: им не надо тащить с собой спортивный снаряд – штурмовую лестницу длиной 4,1 м с крюком на конце. Юношам приходилось гораздо сложнее: и бежать не налегке, и забираться значительно выше.

По результатам финальных забегов у девушек младшей возрастной группы призовые места разделили представительницы России и Казахстана: I место – Валерия Булыгина (Россия) с результатом 7,85 сек., II место – Анастасия Бунякина (Kазах­стан, 7,94 сек.), III место – Полина Быкова (Россия, 8,18 сек.). Среди юношей средней возрастной группы I место занял Михаил Наровский (Беларусь, 7,45 сек.), II место – Ернур Насибуллин (Kазахстан, 7,49 сек.), III место – Илья Краюхин (Россия, 7,73 сек.).

– На мировой арене мы высту­паем всего лишь третий год, – рассказывает старший тренер сборной команды девушек и юниорок Казахстана по пожарно-спасательному спорту Лаура Кулахмедова. – Получается, что наша сборная – самая молодая команда. Первые годы нас было мало, а сейчас, слава богу, уже полная команда. Три подгруппы: младшая, средняя, старшая. Сегодня нас очень порадовала наша младшая группа, Анастасия Бунякина завоевала серебро. Она спортсменка сборной команды Алматы и пожарно-спасательным спортом здесь занимается второй год. За это время Анастасия уже достигла нескольких побед в чемпионате Казахстана.

Боевые расчеты

Второй, третий и четвертый дни чемпионата проходили не менее напряженно.

Во второй день забега по преодо­лению 100-метровой полосы с препятствиями спортс­мены из России, Беларуси, Казахстана и Словакии заняли пьедестал почета.

После стометровки пошла борьба уже в командном зачете. В дисциплине «Пожарная эстафета 4 х 100 м» спортсменов ждали как курьезы, так и неожиданности. Для работы в команде необходимы четкая слаженность и максимальная концентрация всех участников. Стоит сказать о том, что первые два дня соревнований было солнечно, а на третий день стало облачно и временами шел дождь. Однако это не помешало спортсменам показать хорошие результаты.

В эстафете команды состязались попарно: было необходимо преодолеть первое препятствие в виде домика, забравшись на его крышу по штурмовой лестнице. При этом был риск запнуться на высоте, пока спортсмены бегут по крыше, что могло стать досадной ошибкой и повлиять на результат всей команды, участвующей в эстафете. На втором этапе бежал следующий спортс­мен. Третий этап – подхват пожарных рукавов, которые то и дело стремятся выскользнуть из рук. Далее участник эстафеты с огнетушителем в руках бежал до кюветы с горючей смесью, чтобы в максимально короткий срок сбить пламя. После этого – финиш.

За время эстафеты были падения прямо на финише, подводил инвентарь… В итоге в общекоманд­ном зачете I место заняла команда России, II – Беларусь, III – Казахстан, IV – Словакия.

В завершающий день XIII чемпионата мира казахстанских болельщиков ждал приятный сюрприз: наши команды, как среди юношей, так и среди девушек, стали чемпионами в дисциплине «Боевое развертывание». К слову, в этой дисциплине наши спортсмены могут гордиться званием двукратных чемпионов мира. Главный секретарь соревнований Николай Щелин в ходе церемонии награждения назвал казахстанские команды «королями боевого развертывания».

До новых побед!

Закрытие чемпионата прошло не менее красочно. Церемония началась с динамичного фаер-шоу, ведь участникам не страшны последствия неосторожного обращения с горючими жидкостями и материалами, хотя, несомненно, нормы пожарной безопасности были соблюдены более чем на 100%.

По итогам чемпионата в общекомандном мировом зачете среди мужчин первое место заняла сборная России, второе – команда Беларуси, спортсмены Казахстана замкнули тройку лидеров. Стоит отметить, что призы и медали всем участникам вручал министр МЧС РК Чингис Аринов.

– Хочу сказать, что здесь нет проигравших, здесь все – победители, – сказал глава МЧС. – Поздравляю тренеров и спортс­менов, в упорной борьбе вы продемонстрировали высокую выдержку, великолепную подготовку и командный дух. Выражаю искреннюю благодарность акимату города Алматы, членам организационного штаба, всем причастным лицам, кто так или иначе помогал в организации этого проведенного на высоком уровне мероприятия. Судейскому корпусу за отличную работу и верность принципам справедливого судейства. Уверен, что чемпионат, проведенный в духе пожарного братства, позволит еще больше укрепить сотрудничество, дружбу между нашими аварийно-спасательными службами.

После награждения зрителей и участников чемпионата ждали концерт и трогательное прощание до следующих состязаний.