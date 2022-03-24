Банковский сектор Казахстана показал устойчивость к внешним факторам, связанным с пандемией COVID-19. Таковы результаты проведенной Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК в 2021 году надзорной оценки банков по методологии SREP, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«По результатам проведенной агентством в 2021 году надзорной оценки банковский сектор показал устойчивость к внешним факторам, связанным с пандемией COVID-19. Банки обладают достаточным запасом капитала и ликвидности, который позволяет им абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки», - сказано в распространенном ведомством сообщении.

Вместе с тем большинству банков рекомендовано провести работы по дальнейшему улучшению методологии расчета необходимого уровня капитала, достаточного для покрытия всех видов рисков, присущих деятельности банка.

Одновременно агентством отмечена необходимость улучшения планов по обеспечению достаточности капитала в случае непредвиденных обстоятельств. Указанные недостатки выражаются в повышенных значениях количественных показателей банков, таких как риски капитала по требованиям к связанным лицам банков, риски концентрации займов и в переоцененных общих показателях способности банков генерировать капитал.

На сегодняшний день количественные показатели кредитных рисков банков, демонстрирующих уровень неработающих активов (NPA), недостаточно низкие.

Выявлены также недостатки в процессах стратегического и бюджетного планирования в части анализа ключевых источников доходности, целевых рынков, в которых банк осуществляет свою деятельность, оценки конкурентной среды, достаточности ресурсов и способности генерировать краткосрочную и долгосрочную доходность, проведения адекватной процедуры SWOT-анализа (сильных и слабых сторон бизнес модели банка). Таким образом, недостатки в планировании и анализе источников доходности выразились в суммах недополученных процентных доходов (разница между начисленными и полученными процентами).

Напомним, что агентство с 2019 года применяет риск-ориентированный подход в рамках контроля и надзора за деятельностью банков второго уровня (РОН). Основными задачами данного подхода являются выявление и предотвращение рисков и недостатков в деятельности банков в целях раннего вмешательства и принятия своевременных надзорных действий для обеспечения финансовой устойчивости банков и недопущения увеличения рисков.