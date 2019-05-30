Сладкие, как мед

Чтобы дыни созрели в мае – такого еще точно не было в наших широтах: получать урожай намного раньше привычных сроков стало возможным благодаря использованию современных технологий. Подросшую рассаду крестьяне высадили в открытый грунт и укрыли ее в марте пленкой, защищая от возможных заморозков.

Первые 30 тонн дынь сорта «мырзашоль» фермер Габит Сабденов отправил в Россию. В ближайшие дни планирует собрать и доставить в Москву еще 90 тонн продукции. Под бахчу землевладелец нынче отвел 30 гектаров.

В этом крестьянском хозяйстве отдают предпочтение выращиванию дынь, спрос на которые огромный не только в соседней России, но и в странах Евросоюза.

Площадь бахчи с каждым годом в структуре земледелия Туркестанской области увеличивается. Дыни и арбузы постепенно вытесняют другие культуры. Нынче только в Жетысайском районе бахчевыми культурами занято 15 тыс. га. На 8 тыс. га выращивают дыни.

В прошлом году туркестанские фермеры собрали 1 млн 330 тыс. тонн бахчевых. Это на 80 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Увеличивается и объем экспорта. В 2018 году в Россию, Германию, Латвию и Беларусь реализовали 176 тыс. тонн арбузов и дынь, теперь планируют отправить в Европу в два раза больше.

Конечно же, на экспорт идут отборные ягоды, а оставшаяся продукция реализуется на местном рынке и отправляется на переработку. С прошлого года мактааральцы начали выпускать маринады, соки, варенья, джемы и даже йогурты из спелых и сладких ягод.

Аграрии обещают и в дальнейшем увеличивать объемы переработки. Тем более что новые сорта дынь, выведенные КазНИИ хлопководства, хорошо для этого подходят.

Ученые института вывели четыре конкурентных отечественных сорта дынь – «торпеда», «южанка-12», «карахай», «валет» и один сорт арбуза «валет». По информации генерального директора КазНИИ хлопководства Ибадуллы Умбетаева, они по всем параметрам превышают сорта, которые традиционно возделывались в регионе, – по вкусовым качествам, сахаристости, выдерживают дальние перевозки, имеют душистый запах.