Следствие ходатайствует об аресте еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus

Россия, Происшествия, Криминал
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Айман Аманжолова
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Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте еще одного, восьмого, фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

"В суд поступило ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касимова Алишера Хатамовива", - сказали в пресс-службе.

С воскресенья Басманный суд арестовал семерых фигурантов дела о теракте, в том числе четверых, по версии следствия, непосредственных исполнителей и троих человек, которые, как считает следствие, помогли им в подготовке преступления - предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства.

Как заявил накануне глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, задержанные предполагаемые исполнители теракта признали вину и дали следствию показания об обстоятельствах преступления и также о его заказчиках.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали.

#Москва #жертвы #теракт #Крокус

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