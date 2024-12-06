Следуя заданным курсом

Поправки в Закон РК «О респуб­ликанском бюджете на 2024–2026 годы» депутаты Сената обсуждали на пленарном заседании с членами Правительства, руководством Национального банка и Высшей аудиторской палаты, представителями государственных органов и квазигосударственного сектора.

Итак, закон разработан в связи с изменением показателей республиканского бюджета с целью поддержания уровня регионального роста в условиях рисков изменения темпов роста экономики, а также обеспечения финансирования неотложных расходов республиканского бюджета в текущем году. Документ предусматривает снижение поступ­лений в Нацфонд на 1,5 трлн тенге, снижение налоговых поступлений на 3,1 трлн тенге и увеличение расходов, на которые преду­смотрен дополнительный трансферт из Нацфонда в размере 2 трлн тенге.

– Закон «О республиканском бюджете на 2024–2026 годы» разработан с учетом текущей социально-экономической ситуации, приоритетов государственной политики и текущих вызовов. В целом одобрение данного закона обеспечивает выполнение обязательств государства перед гражданами, сохранение макроэкономической стабильности и дальнейшую реализацию основных стратегических инициатив. Уверен, что мы все вместе будем и дальше результативно работать над исполнением поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, – сказал, комментируя документ, спикер Сената Маулен Ашимбаев.

В ходе обсуждения норм закона депутатами были подняты проблемы, касающиеся снижения доходной части бюджета, деловой и инвестиционной активности. Особое внимание было уделено эффективному использованию средств Национального фонда и реализации программы «Национальный фонд – детям». Озвучили сенаторы вопросы и о проблемах налогового администрирования, поддержки крестьян­ских хозяйств и реального сектора экономики.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросу девальвации тенге. Сенаторы озабочены резким падением курса национальной валюты и попросили дать пояснения.

Депутат Сергей Карплюк напомнил, что Нацбанк использует плавающий курс доллара, который формируется на основе спроса и предложения в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже. При этом регулятор имеет возможность косвенно воздействовать на курс доллара при осуществлении купли или продажи валюты на фондовой бирже.

– Национальный банк, осуществляя управление активами Национального фонда, Единого накопительного пенсионного фонда, является крупным участником валютной сессии. Соответственно, весомо влияет на курс доллара к тенге. Также в случае необходимости осуществляет валютные интервенции. Курс доллара является одним из основных макропоказателей экономики Казахстана, а также социально чувствительным показателем. В настоящее время он резко растет и имеет тенденцию к росту, подстегивая инфляцию. В этих нестабильных условиях какой политики надо придерживаться Национальному банку в отношении курса доллара? – спросил сенатор.

В свою очередь председатель Нацио­нального банка Тимур Сулейменов отметил, что пока альтернативы рыночному курсообразованию доллара нет, а фиксированный курс ведет к более резким девальвациям тенге, а также долларизации экономики.

– Фиксированный курс доллара, который существовал у нас до 2015 года, к сожалению, не может быть реализован в условиях нашей экономической модели, когда более 50 процентов доходов – это экспортная выручка от нефти и газа. В силу нашей известной зависимости от нефти и от ее колебаний накапливается дисбаланс, который потом реализуется через одномоментную скачковую административную девальвацию, – сказал Тимур Сулейменов.

Он напомнил, что такое происходило в 2014–2015 годах, когда Нацбанк потратил около 30 млрд долларов золотовалютных резервов в попытке удержать тенге от обесценения. Но потом государство признало, что курс доллара «больше не соответствует никаким макроэкономическим и рыночным параметрам», и решило девальвировать тенге.

Кроме того, отметил глава Нацбанка, фиксированный курс опасен и долларизацией экономики, когда и население, и бизнес начинают держать в долларах депозиты и кредиты.

– Таким образом, мы впускаем чужую валюту себе в государство и ориентируемся на нее. Люди и даже экономические агенты – крупные корпорации, банки, финансовая отрасль – начинают ориентироваться не на решения Нацбанка или Правительства, а на денежно-кредитную политику Федерального резерва США. Крайне опасно ставить в зависимость свою денежно-кредитную политику. Это неразумное решение, – считает Тимур Сулейменов.

Он добавил, что ослабление тенге, по сути, является автоматическим стабилизатором, а текущий режим курсооб­разования отвечает общей экономичес­кой модели и регулятор продолжит придерживаться его.

– Поэтому мы не поддерживаем разговоры о возвращении к фиксированному курсу, которые сейчас появились в экспертной среде, – подчеркнул глава Нацбанка.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев считает необходимым в этих условиях совершенствовать антиинфляционные меры. Он отметил, что повышение курса для Казахстана – это дополнительный фактор инфляции за счет роста цен импортируемых товаров. Таким образом, валютные колебания влияют на всю экономическую систему страны, начиная от бюджета, заканчивая внешней торговлей.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, учитывая зависимость Казахстана от импорта, вероятен риск усиления инф­ляционного давления из-за снижения курса тенге. Поэтому в сложившихся условиях крайне важно предусмотреть все риски и реализовать антиинфляционные меры на предстоящий год.

– Вопрос курса – не абстрактный, а практический, чувствительный, влияю­щий на общую экономическую ситуа­цию в стране. Это с одной стороны. С другой стороны, повышение курса, очевидно, что в нашем случае это дополнительный фактор инфляции внутри страны за счет роста цен импортируемых товаров. В то же время есть и обратная ситуация: внутренняя инфляция, которая сегодня несколько повысилась, сама по себе влияет на курс. То есть это достаточно сложная экономическая конструкция, – сказал глава Сената.

В своем содокладе сенатор Султанбек Макежанов отметил, что одной из самых серьезных его проблем является сокращение налоговых поступлений на 3,1 трлн тенге, в том числе на 2 трлн тенге за счет уменьшения доходов крупных предприятий из-за сокращения производства, поставок, внешнеторгового оборота, логистических проблем и других. По его словам, это является прямым отражением самочувствия бизнеса, а кроме того, свидетельством снижения деловой активности. Есть сомнения у депутата и в том, что экономика достигнет заявленных показателей по ВВП, который по итогам 9 месяцев составил 4,1%, но Правительство по итогам года планирует 5,3%.

– Возникает вопрос: насколько это реа­листично за три месяца?! В этой связи полагаем, что требуется усиление диверсификации экономики за счет прежде всего негосударственных инвестиций как катализатора для стабильного роста ВВП в среднесрочной перспективе, – подчерк­нул депутат.

Не уверен сенатор Макежанов и в правильности планирования налоговых пос­туплений – эта проблема остро встала в 2023 году. В результате в уточненном бюджете показатель в 15,8 трлн тенге сокращен до 12,7 трлн тенге.

Как всегда, в рамках уточнения бюджета увеличиваются расходы и на обслуживание правительственного долга на сумму 168,3 млрд тенге, а к концу года эти расходы составят 2,1 трлн тенге.

– Таким образом, уровень долга «уже приближен к критической отметке в 8,8 процента при установленном 10-процентном ограничении», а учитывая дальнейшее активное заимствование, в том числе и внешнее, эта сумма будет расти. То есть в условиях недобора налогов, финансирования порядка 90 процентов расходов текущих мероприятий, а также волатильности цен на нефть рис­ки по увеличению долговой нагрузки бюджета в среднесрочной перспективе очень высоки, – сказал сенатор.

Сенаторы также рассмотрели поправки по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации, которые направлены том числе на обеспечение и реализацию прав и законных интересов граждан в области доступа к информации. Концептуально поддержав новеллы закона, сенаторы предложили внести в его отдельные положения ряд поправок. Касаются они основания для назначения внеплановой проверки, а также установления прав и обязанностей проверяющего государственного органа. Это было важно для приведения норм закона в соответствие с действующим законодательством. В этой связи закон был направлен в Мажилис.

– Рассмотренный сегодня закон разработан с целью совершенствования законодательства в области доступа к информации. Таким образом, законом были конкретизированы основные цели, задачи и принципы обеспечения доступа к информации. Прежде всего это важно, чтобы государственные органы своевременно предоставляли ее гражданам, – сказал спикер Сената.