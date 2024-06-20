Слезы от счастья, дождь из шашу

Общество
7
Раушан Утеулина

Ключи от долгожданного жилья получили сразу 63 семьи из Кокшетау

фото пресс-службы облакимата

В числе счастливых получателей квадратных мет­ров – 43 многодетные семьи и 20 молодых людей из категории «дети-сироты». Многодетная мама, обладательница знака «Алтын алқа» Гульмира Кожахметова в жилищной очереди с 2010 года. По ее словам, этого счастливого момента она с детьми, арендуя жилье, ждала долгих 14 лет.

– Осознание того, что у моей семьи есть теперь свое жилье, делает меня бесконечно счастливой. Переполняют чувства благодарности всем, кто пришел на помощь. Квартира, которую нам дали в новом микрорайоне «Сарыарка», просторная, светлая и уютная. Ничего в ней не нужно делать, привезем, расставим нашу мебель и будем жить. Рядом есть школа и детский сад, – говорила жительница Кокшетау.

Ключи новоселам вручал аким области Марат Ахметжанов.

– Обретение своего жилья – это большое событие для каж­дой семьи. Президент страны уделяет особое внимание реализации социальных проектов, направленных в первую очередь на повышение качества жизни наших граждан. Обеспечение людей жильем – конкретная мера по реализации государственной политики, – сказал он.

Добавим, что новоселья в регионе будут продолжаться. В целом на первом этапе реализации Президентской программы приобретается 201 квартира по всей области, из них 129 – в Кокшетау. До конца года планируется вручить заветные ключи от жилья 841 акмолинцу из категории социально уязвимых слоев населения, в том числе более 500 квартир – жителям областного центра. На эти цели выделено порядка 16 млрд тенге бюджетных средств.

Особенность жилищной программы в том, что квартиры у застройщиков приобретаются путем конкурсного отбора только в новых, сданных в экс­плуатацию домах. Еще одно важное условие: чтобы получившие ключи от нового жилья граждане могли прямо в тот же день заселиться, завезти мебель и жить, не испытывая дискомфорта. Кроме того, у жителей есть возможность приватизации полученного жилья с учетом эксплуатационного срока. Безус­ловно, новый формат выкупа жилья у застройщиков позволит улучшить жилищные условия многодетных семей, детей-сирот, людей с инвалидностью и других категорий граж­дан. Конечно же, что немаловажно, сократится очередность на жилье.

Действуют и государственные механизмы получения аренд­ного и кредитного жилья. Всего по всем государственным программам в регионе планируют до конца года обеспечить новыми квадратными метрами порядка 1 500 акмолинцев. В жилищной очереди в регионе на сегодня состоят более 4 тыс. детей-сирот, около 2,5 тыс. многодетных семей и более 9 тыс. граждан из других категорий, включая бюджетников.

К слову, строительство жилых домов в Акмолинской области набирает обороты. Только за последние годы по региону в эту сферу инвестировано свыше 200 млрд тенге, сдано около 2 млн кв. м. В результате около 12 тыс. акмолинских семей решили свои жилищные вопросы.

#жилье #Кокшетау #новоселье #ключи

Популярное

Все
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Секреты сакского форпоста
Обнаружен новый вид растения?
Он был и остается сыном своего времени
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Более ста жертв бытового насилия нашли поддержку в кризисных центрах региона
Тенге как один из символов нашей независимости
Пять золотых медалей в «классике»
В школах Алматы открывают уголки памяти героев полиции
Обновили автопарк, построили общежитие
Ко Дню города в Шымкенте открыли сквер
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Больница начинается с приемного покоя
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Токаев высказался о вагонах и железнодорожных вокзалах
Почти 300 человек приняли участие в восстановлении Парка культуры и отдыха после паводка
Глава государства обозначил серьезные вопросы в сфере туризма
Более 100 руководителей разного уровня попались на коррупции в этом году
Все начинается с сервиса. Качественный продукт должен иметь приемлемую стоимость, а пока все наоборот
В мечтах у новоиспеченных чемпионов мира среди юношей Аянат Жумагали и Нурдоса Сабыра – покорить олимпийский пьедестал
Сотрудничество, диалог, мир и национальные интересы
Чем лучше учишься, тем лучше рабочее место
Лжесотрудницу банка задержали полицейские Жетысу
Акция «Таза бейсенбі» призвана сформировать новое экологическое мышление
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

В школах Алматы открывают уголки памяти героев полиции
Более ста жертв бытового насилия нашли поддержку в кризисны…
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания …
Он был и остается сыном своего времени

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]