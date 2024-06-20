Слезы от счастья, дождь из шашу

В числе счастливых получателей квадратных мет­ров – 43 многодетные семьи и 20 молодых людей из категории «дети-сироты». Многодетная мама, обладательница знака «Алтын алқа» Гульмира Кожахметова в жилищной очереди с 2010 года. По ее словам, этого счастливого момента она с детьми, арендуя жилье, ждала долгих 14 лет.

– Осознание того, что у моей семьи есть теперь свое жилье, делает меня бесконечно счастливой. Переполняют чувства благодарности всем, кто пришел на помощь. Квартира, которую нам дали в новом микрорайоне «Сарыарка», просторная, светлая и уютная. Ничего в ней не нужно делать, привезем, расставим нашу мебель и будем жить. Рядом есть школа и детский сад, – говорила жительница Кокшетау.

Ключи новоселам вручал аким области Марат Ахметжанов.

– Обретение своего жилья – это большое событие для каж­дой семьи. Президент страны уделяет особое внимание реализации социальных проектов, направленных в первую очередь на повышение качества жизни наших граждан. Обеспечение людей жильем – конкретная мера по реализации государственной политики, – сказал он.

Добавим, что новоселья в регионе будут продолжаться. В целом на первом этапе реализации Президентской программы приобретается 201 квартира по всей области, из них 129 – в Кокшетау. До конца года планируется вручить заветные ключи от жилья 841 акмолинцу из категории социально уязвимых слоев населения, в том числе более 500 квартир – жителям областного центра. На эти цели выделено порядка 16 млрд тенге бюджетных средств.

Особенность жилищной программы в том, что квартиры у застройщиков приобретаются путем конкурсного отбора только в новых, сданных в экс­плуатацию домах. Еще одно важное условие: чтобы получившие ключи от нового жилья граждане могли прямо в тот же день заселиться, завезти мебель и жить, не испытывая дискомфорта. Кроме того, у жителей есть возможность приватизации полученного жилья с учетом эксплуатационного срока. Безус­ловно, новый формат выкупа жилья у застройщиков позволит улучшить жилищные условия многодетных семей, детей-сирот, людей с инвалидностью и других категорий граж­дан. Конечно же, что немаловажно, сократится очередность на жилье.

Действуют и государственные механизмы получения аренд­ного и кредитного жилья. Всего по всем государственным программам в регионе планируют до конца года обеспечить новыми квадратными метрами порядка 1 500 акмолинцев. В жилищной очереди в регионе на сегодня состоят более 4 тыс. детей-сирот, около 2,5 тыс. многодетных семей и более 9 тыс. граждан из других категорий, включая бюджетников.

К слову, строительство жилых домов в Акмолинской области набирает обороты. Только за последние годы по региону в эту сферу инвестировано свыше 200 млрд тенге, сдано около 2 млн кв. м. В результате около 12 тыс. акмолинских семей решили свои жилищные вопросы.