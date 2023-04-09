Словесная перепалка на берегу Капчагая закончилась дракой

Участники конфликта на базе отдыха в городе Конаеве попали в больницу с телесными повреждениями, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz

8 апреля, в 19:03, в управление полиции города Конаева из городской больницы поступило сообщение о поступлении трех мужчин с различными телесными повреждениями.

По данному факту стражи порядка зарегистрировали уголовное по ст.293 ч.2 п.1 УК РК "Хулиганство".

"В ходе следствия установлено, что пострадавшие приехали на коллективный отдых на берег водохранилища Капчагай и проникли на частную территорию. Прибывшие на место работники зоны и собственник гр. Г., 1986 г.р., вступили в словесную перепалку с мужчинами, которая переросла в драку", - сообщил начальник УП города Конаева Улан Садыков.

Участников инцидента доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств происшеставия.