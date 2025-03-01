Слово – матерям!

АНК
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Свыше десяти лет под эгидой областной Ассамблеи народа Казахстана действует Совет матерей

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Подобные объединения в структуре АНК есть во всех регионах страны. Их важнейшая цель – воспитание нового поколения казахстанцев.

Как не раз подчеркивал Глава государства Касым-Жомарт ­Токаев, чтобы Казахстан стал территорией комфортной и безо­пасной жизни, каждый из нас должен бороться с такими негативными явлениями, как нар­комания, игромания, насилие в семье и обществе, вандализм и расточительство. И в противодействии этим социальным порокам огромная роль отводится Ассамблее народа Казахстана, под эгидой которой вот уже на протяжении четырех лет советы матерей реа­лизуют масш­табный проект «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт».

По словам руководителя отдела по работе с этнокультурными объединениями и этномедиации в межэтнической сфере КГУ «Қоғамдық келісім» и заместителя председателя Совета матерей АНК ЗКО Жамал Ихсановой, советы матерей в структуре ассамблеи сегодня занимают особое место.

– К сожалению, еще немало в нашем обществе есть тех, кто считает, что основная роль родителей – одеть, накормить ребенка, дать ему крышу над головой. А за его воспитание, духовное развитие пусть, мол, несут ответственность школа, государство. На такие семьи и направлено внимание общественников. Сегодня в регионе действуют 157 советов матерей различного уровня, 1 230 женщин пропагандируют укреп­ление института семьи через духовно-нравственные ценности и национальные традиции, проводят информационно-разъяснительную работу. Причем ведется она со всеми возрастными категориями. Дети по большей части копируют поведение мам и пап, бабушек и дедушек. Если в семье прививают уважение к старшим, заботу о младших, доброту, отзывчивость, честность, трудолюбие, ребенок будет соблюдать нормы поведения, принятые в обществе, а значит, вырастет законопослушным гражданином, – уверена Жамал Сагынгалиевна.

Как отмечают в ассамблее, практически у всех народов именно матери принадлежит первостепенная роль в воспитании. Ребенок должен быть уверен, что мама выслушает, поймет и поддержит его всегда. Материальный достаток в семье – не гарантия благополучия и защиты от рисков, с которыми могут столкнуться дети в обществе, в виртуальной среде. Поэтому вовлеченность родителей в их жизнь совершенно необходима.

С прошлого года в соответствии с поручениями Президента усилилась работа структурного подразделения АНК в рамках проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт». Ход его реализации стал темой первого в этом году заседания актива Совета матерей при областной ассамблее под председательством ученого-методиста, доктора педагогических наук, профессора Шалкымы Курманалиной. Планы наметили впечатляющие.

Так, по направлению «Салауатты сана» на базе домов дружбы продолжатся рабочие встречи членов советов матерей с представителями уполномоченных органов и партнеров проекта для выработки конкретных решений и рекомендаций. Пройдут ставшие традиционными «Часы безопасности» с разъяс­нением норм законодательства в учреждениях среднего и высшего образования. Формируются информационно-разъяснительные группы, которые будут вести предметный диалог с семьями, требующими особого внимания.

Продолжится масштабирование наиболее успешного опыта советов матерей, будут внедряться новые форматы и методы взаимодействия. Если каждая мама, член совета, донесет важную информацию на предмет того, как выявлять и противостоять социальным порокам, до родителей одноклассников своего ребенка, соседей, родственников, это будет практически всеобщий охват, уверены в КГУ.

Воспитывать нужно и взрослых

Воспитания требуют не только дети, но и, к сожалению, некоторые нерадивые родители, считает педагог с 39-летним стажем Акмарал Сапарова. Будучи учителем казахского языка и литературы, она в 2019 году вышла на заслуженный отдых, а три года назад возглавила работу Совета матерей Жангалин­ского района.

– Когда у детей есть здоровые увлечения, им некогда заниматься глупостями, – говорит педагог. – Поэтому мы подключаем к работе с детьми рукодельниц, тренеров, бизнесвумен. Особое внимание уделяется неблагополучным семьям. Детей из таких семей мы стараемся вовлекать в общественную жизнь, спорт, творчество, ищем спонсоров, чтобы ребятишки могли выезжать на конкурсы, соревнования, олимпиады. Нас поддерживают и районный акимат, и местные предприниматели. Если дети страдают от домашних скандалов, мы беседуем с родителями. Иногда причинами бытового неустройства являются банальная лень и привычка жить на пособия. Райакиматы проводят ярмарки вакансий, фермеры приглашают на работу, предлагая стабильный заработок, строя для своих работников доб­ротные дома. В селе для каждого найдется работа, было бы желание. Эти темы мы также поднимаем на встречах с односельчанами, – рассказывает Акмарал Сапарова.

Ни одно общественное мероприятие в селе Бударино Акжаикского района не проходит сегодня без участия Совета матерей и Совета аксакалов. Золотым мостом между местной исполнительной властью и населением называет деятельность активистов Гайни Машаева. В 2009 году педагог вышла на пенсию, но долго сидеть без дела не смогла. С 2011-го она возглавляет Совет матерей Бударинского сельского округа, при этом является медиатором. Эти две общественные должности для нее одинаково важны.

– Народ у нас дружный, но всякое случается. Бывает, родители ссорятся со взрослыми детьми или сноха выясняет отношения со свекровью или свекром. А порой и молодоженам нужно советом помочь, рассудить. Сгладили конфликт у медиатора, не довели до суда, значит сохранили добрые отношения в семье, с соседями, коллегами. Благо сейчас люди сами стали обращаться к общест­венникам, – говорит Гайни-апа, подчеркивая, что в общении мы подчас забываем, какой силой обладает слово.

Есть много казахских пословиц о том, что слова подобны стреле, они проникают даже через кость. Смысл народной мудрости, уверена Гайни Машаева, в том, чтобы не ранить ближнего, использовать слова для поддержки и выражения уважения. Родителям важно хвалить своих детей и говорить им о своей любви к ним – это придает ребенку уверенность и опору. Перекиньтесь добрым словом с соседями, односельчанами – и отношения будут теплее. Педагог подчеркивает: культура общения исключительно важна, нельзя забывать об этом.

В воспитательной работе со школьниками часто поднимается тема бережливости.

– Расточительство – это не только про тои на широкую ногу, новые машины и смартфоны в кредит. Это про бережное отношение к воде, земле, даже ко времени. Помните слова: «чтобы узнать цену минуты, спроси опоздавшего на поезд». Время нашей жизни бесценно, и его нужно тратить на добрые, нужные дела, – советует Гайни Машаева.

Стать для ребенка другом

Член Совета матерей АНК ЗКО Айнур Бралиева – мама шестерых детей. Старшей дочери-студентке 19 лет, младшим близнецам по 7 лет. Все – отличники, гордость родителей. Айнур Муратовна – педагог-психолог школы им. Кадыра Мырза Али № 47 Уральска.

– Воспитание ребенка – это проект всей жизни для каждого родителя. Поэтому мамам нужно везде успевать: и на работе, чтобы быть примером для своих детей, и дома, чтобы уделять семье время. Мы, родители, должны постоянно расти, развиваться, – считает она.

Как отмечает педагог, проект «Салауатты сана» созвучен реализуемой в сфере образования программе «Біртұтас тәрбие», целью которой является формирование гармонично развитой личности на основе ценностей казахстанской культуры, через развитие духовно-нравственных качеств, гражданской ответственности и патриотизма, добропорядочности и добросовестности.

Одним из инструментов дос­тижения целей программы является усиление взаимодействия между родителями, детьми и образовательными учреждения­ми. Ведется психологическое и педагогическое сопровождение родителей для формирования и развития здоровых отношений в семье. С прошлого года каждую четверть проводятся собрания для родителей на разные темы, в том числе и по пяти социальным порокам, которые обозначил Глава государства. На семинарах, тренингах разбираются отдельные ситуации между родителями и детьми, раскрываются их причины, обсуждаются пути выхода.

– В воспитании нельзя дейст­вовать по наитию. Не зря же педагогика – это целая наука. Мы объясняем родителям ее основы простыми словами, на примерах. Обратная связь очень сильная. Некоторые признаются, что после таких «уроков» кардинально меняют подходы в воспитании, и это позволяет серьезно улучшить взаимопонимание в семье, – рассказывает Айнур Бралиева.

Она также подчеркивает, что сегодня роль школьного психолога заметно возросла.

– Бывает, родители стесняются проработать личную ситуацию на общих тренингах. И тогда работаем индивидуально. Например, обращается мама с такой проблемой: ребенок не может адаптироваться в коллективе. Я объясняю, что взаимоотношения в социуме ребенка напрямую зависят от его контакта с мамой. Если в семье эмоциональный холод, как следствие, ребенок замкнут и в обществе. Проработана проблема в семье, ребенок становится открытым для общения. Важно, что родители подмечают такие болевые моменты, обращаются за помощью, доверяя педагогам и психологам, – отмечает она.

С 2020 года в общеобразовательной школе села Махамбет района Байтерек реализуется проект «Здоровая школа», направленный на воспитание всесторонне развитой личности. Школьники выпускают стенгазеты, презентуют собственные проекты на разные темы, в частности, о вреде курения, наркомании, о необходимости занятий спортом. С запуском проекта в школе открылись новые кружки. Занятия в некоторых ведут сами учащиеся, например, преподают уроки игры на гитаре.

– В воспитательной работе, которая проводится в школе, большим подспорьем является деятельность ассамблеи, – считает учитель художественного труда и начальных классов школы, член белорусского национально-культурного центра «Грамада», член Совета матерей АНК ЗКО Алла Сафина. – Вся информация, полученная на заседаниях АНК, в частности Совета матерей, транслируется на школу. Видеоролики о пяти пороках и борьбе с ними мы показываем на классных часах, родительских собраниях, в сельском клубе. На переменах устраиваем танцы и флешмобы, после занятий – обязательные кружки и секции. Стремимся к максимальному охвату, улучшаем условия допобразования. К примеру, в январе в школе открылся кабинет робототехники. В моем классе из 13 учеников только двое ребят не посещают кружки и секции. Но у них есть увлечения, просто по складу характера им комфортнее заниматься дома, индивидуально.

Каждую неделю в классах школы вывешиваются цитаты великих мыслителей, ученых, писателей. Много цитат из «Слов назидания» Абая, ведь они созвучны идеям проекта «Салауатты сана» и программы «Біртұтас тәрбие». Ребята активно обсуждают смыслы высказываний, пропуская идеи через себя.

В культурные, спортивные мероприятия педагоги стараются максимально вовлечь и родителей. Многие, отнекиваясь от участия в семейных веселых стартах, оправдываются занятостью, но, приняв участие, благодарят за эмоции и заряд позитива.

Невидимый фронт ежедневной работы

Эффективность работы советов матерей, как и всей Ассамблеи народа Казахстана, не измерить цифрами. Эта масштабная деятельность вносит вклад, пожалуй, в благополучие каждой казахстанской семьи.

Каждый проект АНК и ее структур востребован и актуален. Так, члены Совета матерей АНК ЗКО в течение продолжительного времени вели беседы с молодыми семьями, которые оказывались на грани развода. И многим помогли, дав второй шанс на счастье.

В рамках проекта «Зеленый сертификат» по сокращению незаконного оборота препаратов, содержащих кодеин, вызывающий сильное привыкание, Совет матерей проводил разъяс­нительную работу с заведующими аптек.

Множество начинаний направлено на возрождение традиций. К примеру, имеющий глубокое философское значение проект «Ақ орамал», определяю­щий роль матери в обществе и семье, давно получил республиканский статус. В прошлом году по инициативе ОО «Ағайым» областная ассамблея впервые провела народные гуляния по забытой казахской традиции «Мизам».

Как отметили в КГУ «Қо­ғамдық келісім», юбилейный для ассамблеи год будет ознаменован новыми идеями, проектами и достижениями.

#АНК #30-летие #Ассамб­лея народа Казахстана #Союз матерей

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