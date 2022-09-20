Слухи об "опасном взрыве" на заводе Казцинка в Усть-Каменогорске прокомментировали экологи

Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области прокомментировал широко обсуждаемую в социальных сетях информацию о взрыве в «серном цехе» Усть-Каменогорского металлургического комплекса, который якобы повлек загрязнение атмосферного воздуха, сообщает Kazpravda.kz.

Отметим, что c 21:00 часов 17 сентября 2022 года по сегодняшний день в Усть-Каменогорске объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) второй степени.

«По имеющейся официальной информации, 15 сентября 2022 года на свинцовом заводе Усть-Каменогорского металлургического комплекса (УКМК) ТОО «Казцинк» при проведении плановых буровзрывных работ по очистке шахтной печи плавильного цеха произошел преждевременный взрыв, в ходе которого 1 сотрудник получил травмы, несовместимые с жизнью. При этом повреждений производственных помещений, оборудования или нарушений технологического процесса не произошло», – отмечается в сообщении департамента в аккаунте в Instagram.

С 17 сентября работа основных цехов свинцового завода приостановлена. С 19 сентября также остановлена печь Isasmelt Pt.

«В связи с этим распространяемая информация о взрывах в «серном цехе» в периоды неблагоприятных метеоусловий не соответствует действительности», – подчеркнули в экологическом ведомстве.

По информации Казцинка, на сегодняшний день с учетом степени НМУ все 3 сернокислотных завода работают в штатном режиме. По результатам замеров превышений нормативов эмиссий не выявлено.

«Все 3 установки сернокислотного завода по утилизации серосодержащих газов металлургических заводов в периоды НМУ находятся в работе с обеспечением проектных показателей по обезвреживанию газов, с предусмотренными мероприятиями по снижению выбросов», – добавили в департаменте.

Вместе с тем в 10:00 часов 19 сентября на постах ПНЗ-5 по улице К. Кайсенова, 30, ПНЗ-3 по улице Д. Серикбаева, 19, ПНЗ-12 по проспекту К. Сатпаева, 12 зафиксированы максимальные значения по диоксиду серы в 3 и 1,5 ПДК соответственно.

Данные превышения связаны с накоплением загрязняющих веществ от всех источников загрязнения, в том числе от промышленных предприятий и автотранспорта, пояснили в ведомстве.