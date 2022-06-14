Служить бы рад!

Студенты Северо-Казахстанского университета Kozybaev University выразили беспокойство в связи с разговорами о закрытии военной кафедры.

«При поступлении в Северо-Казахстанский университет нас заверили, что будет военная кафедра, – пишут студенты в социальных сетях. – Мы к этому готовились, прошли медицинскую комиссию, за медкомиссию в среднем отдали 20 000–25 000 тенге. Но на военной кафедре ответили, что договор с университетом расторгнут, так как теперь он относится к университету Аризоны».

В пресс-службе вуза пояснили, что вопрос по военной кафедре пока не решен: «Сообщаем, что вопрос о закрытии военной кафед­ры в Kozybayev University на сегодня не рассматривается. Сейчас идет обсуж­дение организации ее деятельности в Министерстве обороны РК. В связи с этим набор временно приостановлен. Студенты, поступившие в предыдущие годы, будут завершать свое обучение в прежнем формате. Медицинскую комиссию студенты проходят в военкомате бесплатно (анализы сдают в поликлиниках по месту прописки). Оплата медуслуг (20–25 тысяч тенге) имеет место только в случае сдачи анализов в частных медицинских организациях…»