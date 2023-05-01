Смаилов: Каждая народность уникальна, но вместе мы – единый народ Казахстана!

Как отметил премьер, наша задача перед будущими поколениями - сделать все, чтобы сохранить и приумножить это бесценное наследие предков.

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем единства народа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

«Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!

Это праздник согласия и понимания, которые так необходимы для мирной жизни в нашем общем доме. Он отражает такие многовековые традиции, как открытость, толерантность, гостеприимство. Эти ценности на протяжении тысяч лет формировали дух нашего единого народа.

Сегодня казахстанцы самых разных национальностей и религий живут бок о бок на бескрайних просторах общей страны, учатся, трудятся, воспитывают детей. Каждый из этих народов уникален, но вместе мы – единый дружный народ Казахстана!

Поэтому наша задача перед будущими поколениями - сделать все, чтобы сохранить и приумножить это бесценное наследие наших предков.

Благодаря единству сегодня у нас царит стабильность и гармония. Курс, предложенный главой государства Касым-Жомартом Токаевым, направлен на укрепление межэтнического уважения и согласия.

В этот светлый праздник желаю всем здоровья, успехов, благополучия и процветания!»