Смаилов: Каждая народность уникальна, но вместе мы – единый народ Казахстана!

Как отметил премьер, наша задача перед будущими поколениями - сделать все, чтобы сохранить и приумножить это бесценное наследие предков.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем единства народа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
«Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!
Это праздник согласия и понимания, которые так необходимы для мирной жизни в нашем общем доме. Он отражает такие многовековые традиции, как открытость, толерантность, гостеприимство. Эти ценности на протяжении тысяч лет формировали дух нашего единого народа.
Сегодня казахстанцы самых разных национальностей и религий живут бок о бок на бескрайних просторах общей страны, учатся, трудятся, воспитывают детей. Каждый из этих народов уникален, но вместе мы – единый дружный народ Казахстана!
Поэтому наша задача перед будущими поколениями - сделать все, чтобы сохранить и приумножить это бесценное наследие наших предков.
Благодаря единству сегодня у нас царит стабильность и гармония. Курс, предложенный главой государства Касым-Жомартом Токаевым, направлен на укрепление межэтнического уважения и согласия.
В этот светлый праздник желаю всем здоровья, успехов, благополучия и процветания!»