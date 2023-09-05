Смаилов – новому акиму: Шымкент должен быть городом с благоприятной экономической и деловой средой

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

По поручению главы государства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Шымкент для участия в собрании депутатов маслихата города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

В ходе собрания на рассмотрение депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима города – Рашида Мынбаева и Габита Сыздыкбекова.

Соответствующее письмо главы государства зачитал Алихан Смаилов.

В результате открытого голосования 10 депутатов проголосовали за Р. Мынбаева, 19 депутатов поддержали кандидатуру Г. Сыздыкбекова. Всего в собрании приняли участие 29 депутатов.

На состоявшейся после этого встрече с активом Шымкента Алихан Смаилов отметил, что прошло уже более 5 лет с тех пор, как он получил статус города республиканского значения.

«Сегодня город является одним из ведущих промышленных и экономических центров с населением более миллиона человек. В связи с этим обеспечение жителей качественной питьевой водой, электро- и теплоэнергией, модернизация социальных объектов являются приоритетными задачами местных исполнительных органов», – сказал он, добавив, что также необходимо обеспечить достижение запланированных показателей в жилищном строительстве.

Как отметил глава правительства, Шымкент должен быть городом с благоприятной экономической и деловой средой. Для этого нужно создавать соответствующие условия для инвесторов и отдавать приоритет реализации промышленных проектов, которые придадут импульс развитию города. 

«Мы широко поддерживаем опыт Шымкента по созданию промышленных зон для МСБ. В этом году реализовывается программа по распространению этого опыта во всех регионах. Можно сказать, что Шымкент – это центр малого и среднего бизнеса. Поэтому работа по запуску малых индустриальных зон должна быть продолжена», – сказал Алихан Смаилов. 

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что с ростом населения увеличивается нагрузка и на социальные объекты. В этой связи в рамках Национального проекта «Комфортная школа» в городе планируется построить 18 новых учебных заведений на 28 тысяч учащихся. 

Кроме того, Алихан Смаилов подчеркнул важность строительства нового Дворца студентов и Шымкентского городского театра оперы и балета, которые возводятся по поручению президента.

Наряду с этим было отмечено, что стабилизация цен на продукты питания остается одной из наиболее важных задач. В этом направлении требуется эффективно использовать имеющиеся механизмы регулирования и контроля, а также обеспечить наполнение внутреннего рынка качественными отечественными товарами. Способствовать достижению цели будет и расширение городского торгово-логистического центра.

В заключение премьер-министр пожелал новому акиму и сотрудникам всех местных исполнительных органов успешного выполнения задач, поставленных главой государства и правительством.

Ранее сообщалось, что указом главы государства Сыздыкбеков Габит Абдимажитович назначен акимом города Шымкента.

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