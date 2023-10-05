Смаилов обсудил с Exxon Mobil дальнейшую разработку Тенгиза и Кашагана

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу со старшим вице-президентом компании Exxon Mobil Джоном Уиланом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Стороны обсудили реализацию проектов будущего расширения и управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз, планы по дальнейшей разработке месторождения Кашаган, вопросы поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок и строительства газосепарационного комплекса.

Глава правительства подчеркнул, что увеличение местного содержания в крупных нефтегазовых проектах является одним из ключевых факторов для развития базовых отраслей экономики. В этой связи он призвал укреплять взаимодействие с местными производителями, заинтересованными в выпуске продукции для нужд операторов.

«Это позволит закрыть потребность по ряду позиций товаров нефтегазового машиностроения, которые импортируются», – сказал Алихан Смаилов.

В целом премьер отметил, что правительство всегда открыто к конструктивному диалогу с компанией в рамках реализации совместных планов.

В свою очередь Джон Уилан напомнил, что Exxon Mobil была одной из первых иностранных международных нефтяных компаний, открывших свое представительство в Казахстане.

«На сегодня мы инвестировали в республику более $28 миллиардов, что делает нас одним из крупнейших иностранных инвесторов. Являясь давним партнером по таким крупным проектам, как Кашаган, Тенгиз и Каспийский трубопроводный консорциум, мы надеемся на дальнейшее укрепление наших двусторонних связей и стратегического партнерства», – сказал он.