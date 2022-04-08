Приказом Агентства по делам государственной службы Галым Турсунбаев назначен на должность руководителя департамента Агентства по Кызылординской области, председателя Совета по этике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Турсунбаев Галым Султанович родился в 1970 году в Южно-Казахстанской области.
Окончил Казахский химико-технологический институт по специальности «Инженер-строитель – технолог», Национальную высшую школу Государственного управления при Президенте РК по специальности «Государственное управление», Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Юрист».
Общий трудовой стаж на государственной службе – более 26 лет.
Галым Турсунбаев ранее занимал должность руководителя департамента Агентства по делам госслужбы по Западно-Казахстанской области.
Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями и нагрудными знаками.