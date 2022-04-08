Сменился глава департамента Агентства по делам госслужбы по Кызылординской области

Приказом Агентства по делам государственной службы Галым Турсунбаев назначен на должность руководителя департамента Агентства по Кызылординской области, председателя Совета по этике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Турсунбаев Галым Султанович родился в 1970 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский химико-технологический институт по специальности «Инженер-строитель – технолог», Национальную высшую школу Государственного управления при Президенте РК по специальности «Государственное управление», Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Юрист».

Общий трудовой стаж на государственной службе – более 26 лет.

Галым Турсунбаев ранее занимал должность руководителя департамента Агентства по делам госслужбы по Западно-Казахстанской области.

Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями и нагрудными знаками.